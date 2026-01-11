Benjamin Netanjahu: Orbán Viktor rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek hazája megvédéséhez szükségesek

Veszélyes időkben élünk, egyre bizonytalanabb jövővel nézünk szembe – hívta fel a figyelmet Benjamin Netanjahu a Fidesz-kongresszusra küldött videóüzenetében.

Benjamin Netanjahu videóüzenetet küldött a Fidesz kongresszusára (Forrás: Képernyőkép)

Izrael miniszterelnöke videóüzenetében emlékeztetett: háborúk dúlnak a szomszédságunkban, erősödik a terrorizmus, és ez a fizikai biztonságtól a jólétig mindent megkérdőjelez. Az izraeli kormányfő kijelentette:

Orbán Viktor kiemelkedő államférfi, akit 25 éve ismer.

Mint mondta, a biztonság ma már egyáltalán nem magától értetődő, azt védeni kell.

Ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetők kellenek, akik feltétel nélkül szeretik a hazájukat. Ehhez állhatatosságra és rendíthetetlen bátorságra van szükség, és Orbán Viktor rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját és a népét

– fogalmazott Izrael miniszterelnöke.