Liverpoolban a kezdőbe várják Szoboszlait, de ez kivételesen rossz hír is lehet

Amióta kiderült, hogy Szoboszlai Dominik bejutott az Év sportolója szavazáson a férfi kategóriában a legjobb három közé – az úszó Kós Hubert és a kajakos Kopasz Bálint mellett –, azóta nagy kérdés, hogy hazaengedik-e őt a díjátadóra. A gálát ugyanis január 12-én, azaz hétfő este rendezik az Operaházban Budapesten, aznap pedig 20.45-kor a Liverpool csapata az Anfielden fogadja a Barnsley-t az FA-kupában.

Szoboszlai Dominiknek most választania kell Budapest és Liverpool között (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Kicsit közelebb kerülhetünk a válaszhoz az alapján, amit a liverpooli sajtó ír a holnapi meccs felvezetéseként. A Thisisanfield.com oldal szerint ugyanis Szoboszlai a kezdőcsapatban kaphat helyet Arne Slot együttesében az FA-kupában. Ha ez igaznak bizonyul, akkor az értelemszerűen azt jelenti, hogy Szoboszlai nem lehet ott az Operaházban is.

A liverpooli oldal szerint így állhat fel a Slot-csapat az angol harmadosztályú Barnsley ellen: Mamardashvili – Frimpong, Konate, Gomez, Robertson – Nyoni, Jones, Szoboszlai – Chiesa, Ngumoha, Gakpo.

Szoboszlai dilemmája: Budapest vagy Liverpool, Operaház vagy Anfield?

Az Év sportolója szavazásnak és a csúcspontját jelentő díjátadó gálának hagyományosan nagy presztízse van Magyarországon, tavaly például a férfi kategória győztese, Kós Hubert az Egyesült Államokból repült haza miatta, és gyakorlatilag egyből vissza is a tengerentúlra, némi túlzással mindössze néhány órát itthon töltve a gála miatt.

Szoboszlai már kétszer volt az év sportolója, a 2020-as és a 2023-as szavazást nyerte meg, előbbi díjátadóján, amikor még a koronavírus-járvány idejét nyögtük, nem tudott személyesen részt venni, utóbbira viszont hazautazott, élőben mondott beszédet. Most is esélyesnek számít azzal, hogy tavaly az első magyar bajnok lett a Premier League-ben, ráadásul a Liverpool alapembereként.

Bár a liverpooli sajtó arra számít, hogy pályára lép a Barnsley ellen, ezt még ne vegyük készpénznek.

Szoboszlai a Liverpool második legtöbbet foglalkoztatott játékosa (28 meccs, 2423 perc) a keretben a csapatkapitány, Virgil van Dijk után. Slot ritkán adhat neki pihenőt, de a harmadosztályú Barnsley elleni hazai kupameccs lehet ilyen alkalom.

Liverpool vagy Budapest, Anfield vagy Operaház – valahol bizonyosan feltűnik Szoboszlai hétfő este.