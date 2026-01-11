A Tiszánál ukrán mezt húznak, a nemzeti oldalon piros-fehér-zöldet viselnek + videó

– Sose felejtse el senki! Az Európai Parlamentben Manfred Weber parancsára felhúzták az ukrán pólót, az ukrán mezt a tiszás képviselők– emlékeztetett Menczer Tamás a Fidesz 31. kongresszusán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: „Tudod, mikor húzok ukrán mezt? Soha.”

Menczer Tamás (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mert mi csak a piros-fehér-zöldet húzzuk fel, mert velük szemben nekünk Magyarország az első

– jelentette ki.

Emlékezetes, Menczer Tamás már korábban jelezte, hogy Magyar Péter bevallotta egy videóban, Manfred Weber parancsára húztak a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólót az Európai Parlamentben.

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek Manfred Weber diktál, nekik Weber és az ukrán póló fontos, nekünk meg a magyar érdek, a béke és a piros-fehér-zöld, és ez nem is fog változni

– mondta akkor a kommunikációs igazgató.