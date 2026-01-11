Magyar PéterUkrajnaMenczer TamásTisza Párt

A Tiszánál ukrán mezt húznak, a nemzeti oldalon piros-fehér-zöldet viselnek + videó

Magyar Péterék Manfred Weber parancsára ukrán pólót vettek fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 13:58
Youtube
– Sose felejtse el senki! Az Európai Parlamentben Manfred Weber parancsára felhúzták az ukrán pólót, az ukrán mezt a tiszás képviselők– emlékeztetett Menczer Tamás a Fidesz 31. kongresszusán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: „Tudod, mikor húzok ukrán mezt? Soha.”

Menczer Tamás Fidesz kongresszus
Menczer Tamás (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mert mi csak a piros-fehér-zöldet húzzuk fel, mert velük szemben nekünk Magyarország az első

– jelentette ki.

Emlékezetes, Menczer Tamás már korábban jelezte, hogy Magyar Péter bevallotta egy videóban, Manfred Weber parancsára húztak a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólót az Európai Parlamentben.

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek Manfred Weber diktál, nekik Weber és az ukrán póló fontos, nekünk meg a magyar érdek, a béke és a piros-fehér-zöld, és ez nem is fog változni

– mondta akkor a kommunikációs igazgató.


Borítókép: Háborúpárti ukrajnás pólóban a Tisza Párt EP-képviselői (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

