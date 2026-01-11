Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

orbán viktorMráz Ágoston Sámuelkongresszusfidesz

A Fidesz nyugodt erő a veszélyes időkben

Mráz Ágoston Sámuel szerint a stabilitás és a kormányképesség demonstrációja volt a Fidesz kongresszusa.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 11:00
„A Fidesz a nyugodt erő, kormányképes, már bizonyított, higgadt. Alternatívája ezekben a »veszélyes időkben« veszélyes” – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston Sámuel közösségi oldalán a párt kongresszusa után. A Nézőpont Intézet igazgatója elemzésében rámutatott, az esemény many people show volt, szemben a Tisza one man show-jával. „Orbán külön hangsúlyozta, s ez is a Tiszával szembeállítva erős különösen, hogy nemzeti egységet csak az tud teremteni, aki egy politikai közösségben is tud egységet alkotni (ő tud), ami persze egy 26 fős pártban nem nagy kunszt” – tette hozzá.

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a párt kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Mráz Ágoston Sámuel megítélése szerint a kongresszus a győzelemre készülő párt magabiztosságát sugározta. Orbán Viktor kijelentette, hogy megint a legjobb korban van a miniszterelnökségre.

Ezzel szemben a Tisza választási csalásos vádjai, Bajnai bejelentkezése azt jelzik, hogy a Tisza bajban érzi magát

– mutatott rá az elemző.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésében hangsúlyozta, a 41 képviselős nemzedékváltás folyamatos program: mivel a társadalom is változik, a társadalom közepéből jövő kormányerőnek is folyamatosan változnia kell. A fiatalítás mellett a tapasztalat is nagyon fontos, ezért 65 választókerületben nem lesz újítás – tette hozzá. A Nézőpont Intézet igazgatója leszögezte, Orbán Viktor egyszerre mindkettő.

A legtapasztaltabb politikus Európa-szerte, de kollégáihoz képest fiatal (Trump 80, Putyin és Hszi 74–74, Erdogan 72 éves, ahogy sorolta)

– emlékeztetett.

Annak ellenére, hogy a személyi összetétel megváltozik, a párt programja és alapértékei állandóak maradnak. No war, no gender, no migration volt a miniszterelnök beszédének fő íve – hívta fel a figyelmet az elemző.

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, a miniszterelnök október 23. után ismét, külön is megszólította a fiatalokat.

Itt még van »növekedési potenciálja« a kormánypártnak. Ha szimpátiaszavazást tartanának, lehet, hogy a fiatalok nem lennének fideszesek, de ha az alternatívát megismerik (sorkötelesség) annál inkább

– hangsúlyozta.

A Nézőpont Intézet igazgatója elemzésében rámutatott, az egész kongresszust átszőtte a széles nemzetközi kapcsolatrendszer sikerjelentése. A világ számos vezető politikusa támogatja a Fideszt.

Elszigetelődésről szó sem lehet, ha valaki el van szigetelődve, az Brüsszel: az emberektől és a valóságtól

– állapította meg Mráz Ágoston Sámuel.

Borítókép: Orbán Viktor és a képviselőjelöltek a Fidesz kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

