Washington, Peking, Moszkva, Isztambul is érdekelt Magyarország sikerében + videó

– Ma Washington, Peking, Moszkva, Isztambul mind érdekeltek Magyarország sikerében – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor szombaton a Fidesz kongresszusán mondott beszédében, amelynek egy részletét most megosztotta közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és a képviselőjelöltek a párt kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy megállapodások tucatjait kötötték és kötik a világ vezető hatalmaival kereskedelemről, befektetésekről és védelemről.

Olyan megállapodásokat, amelyek ebben az új, vadnyugati filmeket idéző világrendben is garantálni fogják Magyarország biztonságos fejlődését

– mutatott rá Orbán Viktor.

Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz, ez a biztos választás!

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelkedő államférfi

A világ számos vezető politikusa küldött üzenetet Magyarország és a miniszterelnök számára a Fidesz-kongresszus alkalmából. Orbán Viktor politikáját és hazánkat méltatta többek között a cseh, az izraeli és az olasz miniszterelnök is. Andrej Babis üzenetében kiemelte, hogy Orbán Viktor valóban Európa egyik legmeghatározóbb politikusa.

Benjamin Netanjahu szerint több olyan vezetőre lenne szükség, mint Orbán Viktor.

Giorgia Meloni üzenetében barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel nem mindig értenek egyet, de összeköti őket népeik szeretete és a nemzeteik közötti szoros kapcsolat, amelyeket ráadásul „gyönyörű zászlóink három színe egyesít”.

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)