Egységes az amerikai álláspont Ukrajna ügyében

Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház is cáfolta az NBC televíziócsatorna híreit, miszerint nézeteltérés alakult ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott között az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban. Tommy Pigott, a külügyminisztérium sajtószolgálatának helyettes vezetője és Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára is álhírnek bélyegezte a csatorna értesüléseit – írja a Lenta.

Újabb álhírek terjednek Amerikában, ezúttal Rubio és Witkoff kerültek célkeresztbe. Fotó: AFP

A napokban az NBC arról számolt be, hogy az amerikai külügyminiszter és az amerikai elnök különmegbízottja között ellentét alakult ki az ukrajnai konfliktus rendezése kapcsán. A csatorna forrásai szerint Rubiónak novemberben részt kellett volna vennie a svájci tárgyalásokon az ukrán tisztviselőkkel, de Witkoff, anélkül, hogy értesítette volna a külügyminisztériumot terveiről, korábban elutazott, ami egy kísérlet lehetett arra, hogy megelőzze a külügyminisztert, és magának biztosítsa a főszerepet a békefolyamatban.