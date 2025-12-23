fake newsWitkoffFrank RubioNBCorosz-ukrán háború

Egységes az amerikai álláspont Ukrajna ügyében

Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház határozottan cáfolta az NBC televízió értesüléseit, amelyek állítólagos nézeteltérésről számoltak be Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott között. A két hivatal egyaránt anonim forrásokon alapuló álhírnek minősítette a jelentést, hangsúlyozva, hogy a Trump-küldöttség tagjai teljes összhangban dolgoznak az ukrajnai ügyekben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 13:05
Marco Rubio, Steve Witkoff és Jared Kushner Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház is cáfolta az NBC televíziócsatorna híreit, miszerint nézeteltérés alakult ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott között az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban. Tommy Pigott, a külügyminisztérium sajtószolgálatának helyettes vezetője és Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára is álhírnek bélyegezte a csatorna értesüléseit – írja a Lenta.

Újabb álhírek terjednek Amerikában, ezúttal Rubio és Witkoff kerültek célkeresztbe
Újabb álhírek terjednek Amerikában, ezúttal Rubio és Witkoff kerültek célkeresztbe. Fotó: AFP

A napokban az NBC arról számolt be, hogy az amerikai külügyminiszter és az amerikai elnök különmegbízottja között ellentét alakult ki az ukrajnai konfliktus rendezése kapcsán. A csatorna forrásai szerint Rubiónak novemberben részt kellett volna vennie a svájci tárgyalásokon az ukrán tisztviselőkkel, de Witkoff, anélkül, hogy értesítette volna a külügyminisztériumot terveiről, korábban elutazott, ami egy kísérlet lehetett arra, hogy megelőzze a külügyminisztert, és magának biztosítsa a főszerepet a békefolyamatban.

Az NBC hamis híreket terjeszt, anonim forrásokra támaszkodva

 – írta Pigott, és hangsúlyozta a Trump-küldöttségnek az ukrajnai ügyekben végzett összehangolt munkáját. 

Kelly szintén elutasította az NBC állításait, teljes képtelenségnek nevezve azokat. 

Witkoff különmegbízott és Rubio külügyminiszter teljes összhangban dolgoznak

 – nyilatkozta. 

Donald Trump már többször is támadásba lendült az amerikai műsorszolgáltatók ellen, augusztusban azzal vádolta az ABC és az NBC televíziós csatornákat, hogy a hírek túlnyomó többségében negatív hangnemben számolnak be róla. 

A csaló újságírást nem jutalmazni kell, hanem megszüntetni!

– fakadt ki augusztusban az amerikai elnök.

 

Borítókép: Marco Rubio, Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Leleplezte a háborúpárti propagandát Trump hírszerzési főnöke

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu