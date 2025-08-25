Trump fellép az amerikai propagandával szemben

Az elnök egy másik posztban is támadta mindkét csatornát, fake newsnak (álhíroldalnak) nevezve azokat, és hozzátette, hogy „a világ két legrosszabb és leginkább részrehajló hálózata”.

A csaló újságírást nem jutalmazni kell, hanem megszüntetni!!!

– fakadt ki az amerikai elnök. A Fox News Digital mindkét csatornát megkereste, hogy reagáljanak Trump bejegyzéseire. A televíziók díjat és éves szabályozási díjat fizetnek a csatorna típusától és a piaci területtől függően, míg a kábelcsatornák a saját szabályozási díjukat fizetik. Csak a kongresszus jogosult ilyen díjakat kiszabni és beszedni, amelyeket az Egyesült Államok kincstárába utalnak.

Bármilyen lépés az engedélyek visszavonására, valós vagy vélt részrehajlás alapján, ellentétes lenne az első alkotmánykiegészítés védelmével. Hasonló korábbi próbálkozásokat a bíróságok már elutasítottak.

Tavaly Trump 15 millió dollárért egyezett meg az ABC-vel egy rágalmazási perben, és az NBC-n korábban ő vezette a The Apprentice című műsort, mielőtt politikai pályára lépett.

Korábban arról is írtunk, hogy Trumpnak elege lett a CBS hazugságaiból.

