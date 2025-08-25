propagandaNBCABCkamuhírTrump

Trump fellép az amerikai propagandával szemben

Donald Trump ismét támadásba lendült: ezúttal két műsorszolgáltató ellen, azzal vádolva őket, hogy a hírek túlnyomó többségében negatív hangnemben számolnak be róla. Az elnök szerint a csatornák a Demokrata Párt „karjai”, és a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC) vissza kellene vonnia a működési engedélyeiket. Trump posztjaiban kamuhíroldalaknak nevezte azokat és követelte, hogy fizessenek magasabb díjat a sugárzásért.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 15:23
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI Forrás: AFP
A republikánus amerikai elnök szerint az ABC és az NBC televíziós csatornák a „Demokrata Párt kiterjesztett karjai”. Donald Trump elnök vasárnap éjszaka közösségi oldalán bírálta a műsorszolgáltatókat, amiért azok részrehajlóan tájékoztatják nézőiket, és kijelentette, hogy támogatná az FCC-t, hogy visszavonja a csatornák működési engedélyeit – számolt be róla a Fox News.

Trump fellép az amerikai propagandával szemben
Trump fellép az amerikai propagandával szemben. Fotó: Win McNamee/Getty Images North America

Trump: A csaló újságírást meg kell szüntetni

Trump azt állította, hogy a hírcsatornák az esetek „97 százalékában” negatívan számoltak be róla.

Egy, az év elején kiadott tanulmány, amelyet a konzervatív médiafigyelő csoport, a Media Research Center (MRC) készített, azt találta, hogy az elnök hivatalba lépésének első száz napjáról szóló tudósítások „92 százaléka negatív” volt.

Az elnök egy másik posztban is támadta mindkét csatornát, fake newsnak (álhíroldalnak) nevezve azokat, és hozzátette, hogy „a világ két legrosszabb és leginkább részrehajló hálózata”.

A csaló újságírást nem jutalmazni kell, hanem megszüntetni!!!

– fakadt ki az amerikai elnök. A Fox News Digital mindkét csatornát megkereste, hogy reagáljanak Trump bejegyzéseire. A televíziók díjat és éves szabályozási díjat fizetnek a csatorna típusától és a piaci területtől függően, míg a kábelcsatornák a saját szabályozási díjukat fizetik. Csak a kongresszus jogosult ilyen díjakat kiszabni és beszedni, amelyeket az Egyesült Államok kincstárába utalnak.

Bármilyen lépés az engedélyek visszavonására, valós vagy vélt részrehajlás alapján, ellentétes lenne az első alkotmánykiegészítés védelmével. Hasonló korábbi próbálkozásokat a bíróságok már elutasítottak.

Tavaly Trump 15 millió dollárért egyezett meg az ABC-vel egy rágalmazási perben, és az NBC-n korábban ő vezette a The Apprentice című műsort, mielőtt politikai pályára lépett.

Korábban arról is írtunk, hogy Trumpnak elege lett a CBS hazugságaiból. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

