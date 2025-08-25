Trump fellép az amerikai propagandával szemben

A republikánus amerikai elnök szerint az ABC és az NBC televíziós csatornák a „Demokrata Párt kiterjesztett karjai”. Donald Trump elnök vasárnap éjszaka közösségi oldalán bírálta a műsorszolgáltatókat, amiért azok részrehajlóan tájékoztatják nézőiket, és kijelentette, hogy támogatná az FCC-t, hogy visszavonja a csatornák működési engedélyeit – számolt be róla a Fox News.
Trump: A csaló újságírást meg kell szüntetni
Trump azt állította, hogy a hírcsatornák az esetek „97 százalékában” negatívan számoltak be róla.
Egy, az év elején kiadott tanulmány, amelyet a konzervatív médiafigyelő csoport, a Media Research Center (MRC) készített, azt találta, hogy az elnök hivatalba lépésének első száz napjáról szóló tudósítások „92 százaléka negatív” volt.