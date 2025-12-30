„Magyar Péterre a lakáskulcsomat sem bíznám, nemhogy az országot”

Botrányos, borzalmas, katasztrofális – ilyen jelzőkkel illették a Tisza brutális adóemelési csomagját a fideszes politikusok. Bánki Erik úgy fogalmazott,

ha valaki egy ilyen programot tud összerakni, és azt gondolja, hogy ezzel a programmal választásokat lehet nyerni, az tévúton jár.

A nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője katasztrófának nevezte a Tisza kiszivárgott adóemelési programját. Hangsúlyozta, a Tisza teljesen alkalmatlan a kormányzásra, Magyar Péter pedig egy futóbolond.

– Minden nap teljesen mást mond, egyáltalán nem okoz gondot neki, hogy folyamatosan hazudjon.

Ilyen emberre a lakáskulcsomat sem bíznám, nemhogy az országot – szögezte le Bánki Erik. Ferenczi Orsolya úgy fogalmazott, hogy nem megszorításokra van szükség, hanem arra, hogy Magyarország erőre kapjon, Magyarország egyre sikeresebb legyen. Nacsa Lőrinc szerint borzalmas tragédia, és nem szabad hagyni, hogy ez valósággá váljon. Kósa Lajos pedig azt mondta, ez volt már kétszer, a Horn-kormány alatt Bokros-csomagnak hívták, aztán a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány alatt is volt ilyen, tehát mindig ugyanaz a nóta.

Nem kéne újra kipróbálni

– vélekedett Kósa Lajos.

Adóemelés és megszorítás

Nem meglepő, hogy a Tisza adóemelési tervei nem nyerték el az emberek tetszését, hiszen az Index által nyilvánosságra hozott dokumentumból az derül ki, hogy a Tisza Párt minden területen adóemelést hajtana végre. A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény a Tisza Párt szerint nem létezik, ezért a portál a teljes csomagot nyilvánosságra hozta.

A dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

A progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené. A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek egy új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a tb-rendszert is privatizálnák. A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.