Brutálisan drágulna a cigaretta és az alkohol is a Tisza Párt baloldali megszorító csomagja szerint

A Tisza Párt természetesen mindent tagad azzal az óriási megszorítócsomaggal kapcsolatban, amit az Index a nap folyamán szellőztetett meg. Ám a Világgazdaság is megszerezte Magyar Péterék nem nyilvános mestertervét, amely egyfajta kormányprogramként szolgálna a számukra. Kiderült az is, hogy a Tisza Párt például a jelentős jövedékiadó-emelést azzal indokolja, hogy Magyarországon az alkohol- és dohánytermékek fogyasztása évtizedek óta kiemelkedően magas az Európai Unió tagállamai között. Márpedig a káros szokások visszaszorításában szerintük az adópolitika az egyik leghatékonyabb eszköz. Részben igazuk van, ám a teljes képhez hozzátartozik, hogy a dokumentumban körvonalazott sarc kivetése messze túlmutat az egészségvédelmen, és sokkal inkább tűnik az állami bevételek növelésének brutális eszközének. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen jelentős adóemelés valószínűleg ismét felvirágoztatná ezen termékek feketekereskedelmét is.

Brutális jövedékiadó-emelésre készül a Tisza Párt Fotó: Hegedűs Márta

A Tisza Párt másfélszeresére emelné a sör, kétszeresére a bor árát

A Tisza elismeri, hogy a cigaretta és az alkohol magyar ára uniós összevetésben sem mondható alacsonynak már most sem, de úgy ítéli meg, hogy ez nem elég. Sőt, kifejezetten a nem extrém magas árat tartja a bajnak, amit meg kellene oldania. Erre pedig egy olyan modellt dolgozott ki, ami évi 400-800 milliárd forint plusz adót szedne be ezek után a termékek után, így növelve a költségvetés mozgásterét. A Tisza állítása szerint jelenleg (pontosabban a dokumentum készítésekor) egy doboz cigaretta ára átlagosan 2300 forint, amelynek mintegy fele az adóteher. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

a sör literje 600 forintba kerül,

a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,

míg a tömény literje 7-8000 forintba.

A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:

Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki.

Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.

Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában is GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömeg.