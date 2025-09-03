Magyar Péterék tervezett adóemelése tragédiát hozna az emberek szerint

A személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. A Tisza Párt a választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná, az alábbi adókulcsokkal és éves bevételi határokkal: ötmillió forintig 15, 5 és 15 millió között 22, illetve 15 millió fölött 33 százalék. Legalábbis ez derül ki egy belsős feljegyzésből, amit a Tisza Pártban készítettek, és az Index hozott nyilvánosságra.

Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna a Tisza Párt adótervezetével, azaz kevesebb lenne a nettó fizetése, így a dolgozó családok kevesebb pénzből gazdálkodhatnának.

A Délmagyar most erről kérdezte az olvasóit. „Nem igazán szoktam politizálni, de erről van véleményem. Nem feltétlenül értek ezzel egyet. A jelenlegi állapot szerint a családi adókedvezmény, azaz a gyerekek után járó adókedvezmény és az ehhez hasonló juttatások szerintem használhatók és stabilak annyira, hogy ne akarjak ezen változtatni. Röviden és tömören ez a válasz, persze, lehetne ezt ragozgatni, de a végeredmény ennyi és ez lenne. Ez működik, ne változtassuk meg” – fogalmazott az egyik olvasójuk.

Egy másik lényegre törően mondta el, mit gondol erről: biztos, hogy ez a családoknak nagyon megterhelő volna.

„Nem csak a három sáv miatt lenne rosszabb az embereknek, a családoknak, ha a Tisza Párt nyerné a 2026-os választásokat: nem lenne tizenharmadik havi nyugdíj, nem lenne rezsicsökkentés, és a nyugdíjat meg fogják adóztatni, és nem lesz ingyen tankönyv a gyerekeknek az iskolában. És még hosszan sorolhatnám. Szóval tragédia lenne! Remélhetőleg nem lesz, nem következik be az, hogy ők nyerjék meg jövőre az országgyűlési választást”

– mondta Németh Endre, akivel az újszegedi víztoronynál beszélgettek erről a fontos kérdésről.

