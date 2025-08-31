Orbán BalázsBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKJOBBOLDALI GYŐZELEMFideszPolgári KörökTisza PártLevente KlubjaOrbán-kormányjobboldalMagyar Péter

Orbán Balázs: Magyar Péterék szándékosan félrevezetik az embereket + videó

Magyar Péterék szándékosan félrevezetik az embereket az általuk rendelt balliberális közvélemény-kutatásokkal, amelyekben azt akarják elhitetni a választópolgárokkal, hogy a Tisza Párt már hosszú hónapok óta vezet és hogy szerintük emiatt a jövő évi országgyűlési választás úgy tűnik, hogy már most eldőlt volna, mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 21:04
Forrás: YOUTUBE
Orbán Balázs a Levente Klubja nevű YouTube-csatornán Lakatos Levente vendége volt. 

Orbán Balázs (Fotó: TRENKA ATTILA)

A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetésben többek között elmondta, hogy

  • Magyar Péterék szándékosan félrevezetik az embereket az általuk rendelt balliberális közvélemény-kutatásokkal, amelyekben azt akarják elhitetni a választópolgárokkal, hogy a Tisza Párt már hosszú hónapok óta vezet és hogy szerintük emiatt a jövő évi országgyűlési választás úgy tűnik, hogy már most eldőlt volna.
  • A Fidesz politikai közössége az országgyűlési választás esetleges elvesztése esetén sem fog polgárháborút kirobbantani. Remélhetőleg a Tisza Párt és a támogatói is így tesznek majd, ha elveszítik a 2026-os országgyűlési választást.
  • A fiatalok is nagyon fontosak a Fidesz számára és ezért kínálnak is számos lehetőséget, programokat és támogatásokat a számukra. Ugyanakkor a Fidesz számára, mint Európa legnagyobb és legsikeresebb néppártjának a teljes társadalom valamennyi korosztályának többségének a megnyerése is fontos.
  • Az elmúlt nyár néhány fesztiválján elhangzott kormányellenes skandálások és erőszakra való felbujtás kapcsán Orbán Balázs felhívta a figyelmet a balliberális előadók/celebek (többek között Majka) felelősségére is.
  • A hazánkban bevezetett drogügyi szigorításokkal kapcsolatban a miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy azokban a nyugati országokban, ahol a droghasználatot legalizálták, ott gyakorlatilag minden államban jelentősen nőtt a bűncselekmények száma, súlyos közbiztonsági problémákat okozva. Éppen ezért is Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a kábítószereket nem használók óriási többségének az érdekét kell képviselni mindenképpen. Az újfajta szintetikus drogok pedig a fiatalokra jelentik a legnagyobb veszélyt, ezért őket is meg kell védeni a szigorú hazai drogügyi szabályozással és ezért nem jó, ha bizonyos előadók bármilyen droghasználatot reklámoznak a színpadokon.
  • Magyar Pétert alapvetően nem jobboldali, hanem liberális embernek látja.

A teljes beszélgetés alább megtekinthető:

Borítókép forrása: YouTube

