Menczer TamásTisza-adógazemberMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter hazudik és átver

Mindent megígér, aztán jön a feketeleves: az országnak az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne, figyelmeztet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 14:36
Tamas Menczer (Photo: MTI)
Tamas Menczer (Photo: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk: Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót” – írta legfrissebb közösségi médiás posztjában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás szerint 

Magyar Péter hazudik és átver, és egész életében ezt csinálta.

„Mindent megígér, aztán jön a feketeleves. Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta. Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne. 

Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.

A »választás után mindent lehet« Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk. Vége van, Kicsi” – zárta bejegyzését a politikus.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI) 

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Médiaszövetség: A Tisza Párt bűnözőkként kezelné az újságírókat

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu