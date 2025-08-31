Újabb hiszti jöhet Magyar Pétertől, kiderült, mit gondolnak a magyarok a Tisza-csomagról + videók

– Attól tartok, hogy engem eléggé rosszul érintene a Tisza Párt új adótervezete, számításaim szerint akár havonta nyolcvan-kilencvenezer forint kiesést jelentene, ez egy havi bevásárlás – fogalmazott a Tisza-csomag kapcsán Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Hírportál kérdésére Márton Ferenc.

A Tisza-csomag duplán fájna a magyar családoknak, havonta kétszázezer forintos kiesést is jelenthet. (Forrás: Facebook)

A nyíregyházi jogász arról is beszélt, hogyan érintené a két gyermeket nevelő családját, ha a negyven év alatti felesége januártól esedékes adómentességét is megszüntetné a Tisza-csomag.

Ha a Tisza Pártnak lehetősége lenne mindezt meglépni, ez duplán fájna a családunknak és havonta csaknem kétszázezer forint mínuszt jelentene a zsebünkből

– mutatott rá.

Mi az a Tisza-csomag? Néhány napja került nyilvánosságra a Tisza Pártnak készült belső feljegyzés, amely szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. A dokumentum szerint a háromsávos adórendszer a következőképpen alakulna: évi bruttó 5 millió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,

bruttó 5 és 15 millió forint között már 22 százalékos adót kellene fizetni,

bruttó 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe. A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői azt is kilátásba helyezték, hogy felülvizsgálják és szűkítik a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körét.

A jelenlegi kormány irányát ismerjük, a Tisza Pártnál viszont minden csak negatív hír

Petrusák János gazdasági szaktanárként arra hívta fel a figyelmet, hogy minden negatív változás, s már csak annak a híre is negatív hatással van a gazdaságra és így az emberek életére is.

A vállalkozók már arra gondolnak, hogy a beruházásokat visszafogják. A 25 év alattiak, ha elveszítik az adómentességet, joggal várják majd el a korábbi nettó bért, amit a cég vagy vállalkozás nem fog tudni kigazdálkodni

– mutatott rá a Tisza-csomag esetleges hatásaira, majd arra is kitért, a Tisza Párt esetében olyan érzése van, mintha bemenne egy étterembe, de ott nem lenne kiírva, hogy mit ehet, mit tartalmaz ez az étel és mennyiért. Hangsúlyozta: míg a Tisza Pártnál minden homályos és rossz üzenetet hordoz, addig a jelenlegi kormány azon az úton halad, amit 15 éve kijelölt.