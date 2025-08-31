Tisza-csomagkormányTisza PártDálnoki Áronvélemény

Újabb hiszti jöhet Magyar Pétertől, kiderült, mit gondolnak a magyarok a Tisza-csomagról + videók

Országszerte nagy közfelháborodást keltett a Tisza-csomag híre, van, aki már most azt számolgatja, mekkora kiesést jelentene havi szinten Magyar Péterék adóterve, sok családnak ugyanis havonta kétszázezer forintot venne ki a zsebéből a Tisza Párt, ha választást nyernének. Mások arról beszéltek, egészen biztos, hogy tiltakoznának, ha bevezetnék a többkulcsos adót.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 10:30
Magyar Péter (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Attól tartok, hogy engem eléggé rosszul érintene a Tisza Párt új adótervezete, számításaim szerint akár havonta nyolcvan-kilencvenezer forint kiesést jelentene, ez egy havi bevásárlás – fogalmazott a Tisza-csomag kapcsán Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Hírportál kérdésére Márton Ferenc. 

A Tisza-csomag duplán fájna a magyar családoknak, havonta kétszázezer forintos kiesést is jelenthet. (Forrás: Facebook)

A nyíregyházi jogász arról is beszélt, hogyan érintené a két gyermeket nevelő családját, ha a negyven év alatti felesége januártól esedékes adómentességét is megszüntetné a Tisza-csomag. 

Ha a Tisza Pártnak lehetősége lenne mindezt meglépni, ez duplán fájna a családunknak és havonta csaknem kétszázezer forint mínuszt jelentene a zsebünkből

– mutatott rá.

Mi az a Tisza-csomag?

Néhány napja került nyilvánosságra a Tisza Pártnak készült belső feljegyzés, amely szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. A dokumentum szerint a háromsávos adórendszer a következőképpen alakulna:

  • évi  bruttó 5 millió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,
  • bruttó 5 és 15 millió forint között már 22 százalékos adót kellene fizetni,
  • bruttó 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői azt is kilátásba helyezték, hogy felülvizsgálják  és szűkítik a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körét.

A jelenlegi kormány irányát ismerjük, a Tisza Pártnál viszont minden csak negatív hír

Petrusák János gazdasági szaktanárként arra hívta fel a figyelmet, hogy minden negatív változás, s már csak annak a híre is negatív hatással van a gazdaságra és így az emberek életére is.

A vállalkozók már arra gondolnak, hogy a beruházásokat visszafogják. A 25 év alattiak, ha elveszítik az adómentességet, joggal várják majd el a korábbi nettó bért, amit a cég vagy vállalkozás nem fog tudni kigazdálkodni

 – mutatott rá a Tisza-csomag esetleges hatásaira, majd arra is kitért, a Tisza Párt esetében olyan érzése van, mintha bemenne egy étterembe, de ott nem lenne kiírva, hogy mit ehet, mit tartalmaz ez az étel és mennyiért. Hangsúlyozta: míg a Tisza Pártnál minden homályos és rossz üzenetet hordoz, addig a jelenlegi kormány azon az úton halad, amit 15 éve kijelölt.

Magyar Péter Tisza-csomagjáról szóló álmai rémálommá tennék a magyar családok mindennapjait (Forrás: Facebook)

Mélyen a magyarok zsebébe nyúlna Magyar Péter, ha a Tisza-csomagot élesítik

Miután a Tisza Párt terve kiszivárgott, Magyar Péter a tőle megszokott magyarázkodásba kezdett a közösségi oldalán, ám a bizonyítékok egészen más képet festenek: a Hír TV megkeresésére Dálnoki Áron, a Tisza Párt súlyos adóemelést javasló csoportjának vezetője, a párt egykori polgármesterjelöltje nem tagadta, hogy az ellenzéki formáció adóemelésre készül kormányra kerülése esetén. Magyar Péter gazdasági csoportjának vezetője ugyanakkor nem kívánt beszélni a többkulcsos adórendszer részleteiről, és a Tisza Párt elnökére hárította a felelősséget. 

Csütörtökön aztán egy nyilvánosságra került felvételen épp Dálnoki Áron és Tarr Zoltán Tisza-alelnök beszélt arról, hogy erről a tervükről nem beszélnek, majd a választás után emelik az adókat. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza új rendszere 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forint elvonást jelent. 

Egy új kalkulátor segítségével azonban már mi is könnyedén kiszámolhatjuk, miként sújtana minket a Tisza-adó.

Nem felejtenek a nyugdíjasok, hallani sem akarnak a Tisza Pártról

Fejér vármegyében szintén nagy közfelháborodást keltett Magyar Péterék adóterve, hiszen csaknem 18 ezer forinttal kevesebb érkezne a teljes munkaidőben dolgozó, átlagkeresettel rendelkező személyek számlájára. 

Nem igazán értem, mi a lényege ennek, vagy mit akarnak elérni ezzel. Ami idáig jól működött, ahhoz felesleges hozzányúlni

– válaszolta az egyik helyi lakos a Feol.hu kérdésére.

Az új szja-rendszer ötletétől a Csongrád-Csanád vármegyében élők sem ugrottak ki a bőrükből örömükben. A KSH adatai szerint ugyanis a vármegye első negyedéves bruttó átlagbére 583 454 forint volt, a jelenlegi 15 százalékos szja-levonással ez havonta bruttó 495 936 forintnak felel meg. 

Magyar Péter javasolt adórendszere esetén ugyanez a munkavállaló havonta bruttó 11 676 forinttal kevesebbet keresne, ami éves szinten bruttó 140 112 forintos csökkenést jelentene.

A Délmagyar.hu által megkérdezettek úgy gondolják, hogy jó a jelenlegi szja-rendszer, nem változtatnának rajta. 

– Nyilvánvaló hogy egyfajta adó kell, hiszen a társadalom nem működne nélküle, de azt gondolom, hogy ennek a mértéke nagyon fontos – nyilatkozta egyik megszólaló.  Egy másik lakos, Fodor András. véleménye szerint:

ez az egykulcsos adó nagyon sok mindenkit motivált, engem is, és azt gondolom, hogy mindenféle változtatás, ha többkulcsos, az ellen is tiltakoznék, illetve ha annak a mértéke növekedne, az ellen is tiltakoznék.

A pécsiek sem repestek a Tisza-adó ötletére, a Baranya Vármegyei Hírportál által megkérdezettek arról beszéltek, kifejezetten elutasítják az elképzelést. Egy nyugdíjas úr szerint 

rossz irány, ha a dolgozó emberektől még több pénzt vesznek el. Már így is nehéz kijönni a fizetésből, hát még ha megemelik az adót.

Egy fiatal édesanyapedig úgy vélte, nem biztos, hogy igazságos, ha pont azokat büntetik, akik tanultak, dolgoznak és többet keresnek. – Inkább a kiadásokat kellene csökkenteniük, nem újabb terheket kitalálni – jelentette ki. 

Egy másik helyi lakos arról beszélt a portálnak: a Tisza Párt most nagy hangon beszél, de szerinte ebből semmi nem lesz; a választások előtt mindig bedobnak valami hangzatos ötletet.

A városban többen azt hangsúlyozták, hogy nemcsak az adóreformot, de magát a Tisza Pártot sem látják hitelesnek.

 – Nagyon remélem, hogy nem nyernek, mondom én ezt ilyen öregen, ilyen büdös szájúan, ahogy a Tisza Párt mondja. Nagyon nem szimpatikus nekem ez az egész, beszélni sem szeretek róla, remélem, hogy az embereknek megjön az esze. És mint nyugdíjas, egészségügyi diplomás, nagyon nem szeretem őket – szögezte le egy nyugdíjas hölgy.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Orbán Viktor üzent, a miniszterelnök szerint a Tisza Pártnál több eszük volt Gyurcsányéknak

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu