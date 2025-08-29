Gulyás Gergely: A mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni

A mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Tranziton ( Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Gulyás Gergely a Láthatatlan frontvonalak – Szuverenitásvédelem a gyakorlatban címmel rendezett pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy 2010 óta nemzeti kormány van Magyarországon, ahol „a választópolgárok gyakorolják a főhatalmat” a parlamenti választásokon túl akár népszavazások segítségével.

Rámutatott, hogy ezen időszak alatt legalább ekkora negatív változások zajlottak az Európai Unióban, ahol ugyan a szabályokon nem változtattak, de az intézmények évről évre igyekeznek csökkenteni a tagállami kormányok hatáskörét. A miniszter kiemelte:

Brüsszel megpróbál például beleszólni az oktatás ügyébe is, amely esetében „soha fel nem merült, hogy nem tagállami hatáskör”, most azonban a gyermekvédelmi törvény és a modellváltások kapcsán mind a köz-, mind a felsőoktatás esetében megteszik, amiben partner az Európai Bíróság is.

Úgy vélte, az EU a „saját sírját ássa” azzal, hogy az alapszerződéseket – amelyek szerint a tagállamok a legfontosabbak – figyelmen kívül hagyja.

Brüsszel nem Moszkva, a joghoz való hozzáállást tekintve azonban egyre kisebb a különbség, ha van még egyáltalán

– értékelt.

Gulyás Gergely azt mondta, a közhatalom titkos külföldi befolyásolása elfogadhatatlan, ezért egyre több ország igyekszik a külföldről pénzelt civil szervezetek támogatásait felfedni.

Megjegyezte, hogy mivel a különféle tagállami szabályozásokat Brüsszel próbálja meggátolni, ezért a legjobb lehetőségnek az uniós költségvetés 2026 második félévében történő elfogadása kínálkozik, amihez egyhangú döntés kell, vagyis „tagállami jóváhagyás csak akkor lesz, ha a civil szervezetek támogatására szánt források nem lesznek benne a költségvetésben”.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy

a küzdelem lényege valójában általánosságban nem az, kié a főhatalom, hanem az, hogy ennek ne legyen jelentősége,

ezért a társadalmat próbálják átformálni, azt akarják elérni, hogy bárki van kormányon, a migráció támogatása vagy az azonos neműek házassága ne lehessen vita tárgya. Miután Magyarországon a nemzeti oldal ilyen kompromisszumokra nem hajlandó, nálunk a kormány megbuktatása a külföldről támogatott NGO-k célja és feladata.