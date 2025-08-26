Nemrégiben jött ki az Amerikai Egyesült Államok 2024-re vonatkozó, Magyarországról szóló emberi jogi jelentése, ami jól mutatja, mennyit változott a világ Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően. Magyarország már most az egyik nyertese az új, Trump-féle világrendnek. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelye és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője nyilatkozott lapunknak.

Kiss Rajmund szerint Magyarország a Trump-féle új világrend egyik fő nyertese

Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, ami egy nagyon részletes, részterületekre is kiterjedő jelentés. A dokumentum három fő szempont mentén elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban: a személyes biztonság, szabadság, jogbiztonság és az élet.

Sokszor hallottam Európában és Washingtonban, hogy Magyarország antiszemita, ami teljesen nonszensz

– mondta Kiss Rajmund. Majd kitért rá, hogy a jelentés kiemelte, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a gyűlöletbeszéd ellen, nem csak az antiszemitizmusra vonatkozóan, emellett szerepel a jelentésben az is, hogy Magyarország biztosítja a zsidók számára is a befogadó környezetet.

A sajtószabadság működik Magyarországon

A szakértő a sajtószabadság kapcsán kitért rá, hogy az ezzel kapcsolatos aggályokat hangoztatja a nemzetközi liberális baloldali sajtó – akár a brüsszeli, akár az amerikai – és az országjelentés egyáltalán nem bírálta ez ügyben Magyarországot.

A jelentés kiemelte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentőségét, majd emlékeztetett, hogy Donald Trumpot beiktatása után együtt dolgozott Elon Muskkal, és kiderültek jelentős visszaélések az amerikai kormány részéről, ráadásul pont a USAID* részéről.

*A szervezet kapcsán elmondta, hogy a világ legnagyobb fejlesztési hivatala volt, amit még JFK, John Fitzgerald Kennedy nagyon jóhiszeműen ’61-ben azért alapított, hogy segítsen olyan országokon, ahol akár természeti katasztrófák, akár éhínség pusztít. Óriási büdzsével rendelkezett és az amerikai külügyminisztériumhoz tartozott. Kiderültek azonban olyan visszásságok, amiben Magyarország és sok más ország is érintett volt, ahol próbálták úgynevezett soft powerrel (puha erővel) – sajtón keresztül, véleményformálókon keresztül, álcivil szervezeten keresztül – befolyásolni a nemzetközi és az adott országok közvéleményét.

Példaként említette, hogy dollárszázmilliókkal támogattak olyan filmeket, olyan színdarabokat, amikben nemváltó műtétekről volt szó, olyan filmeket, ahol az LMBTQ-közösségek támogatása szerepelt. Hangsúlyozta, hogy ezek a tettek sértik egy-egy ország szuverenitását, tehát ezért is nagyon fontos, hogy Magyarországon Lánczi Tamás vezetésével működik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, mert

a hétköznapjainkban észre sem vesszük, hogy hány fronton próbálják befolyásolni még a magyar közvéleményt is

– emelte ki.