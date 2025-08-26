Rendkívüli

Magyarország a Trump-féle új világrend egyik fő nyertese

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire a Magyarországról szóló, amerikai emberi jogi jelentés kapcsán. Magyarország már most az egyik nyertese az új, Trump-féle világrendnek.

2025. 08. 26. 19:05
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Nemrégiben jött ki az Amerikai Egyesült Államok 2024-re vonatkozó, Magyarországról szóló emberi jogi jelentése, ami jól mutatja, mennyit változott a világ Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően. Magyarország már most az egyik nyertese az új, Trump-féle világrendnek. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelye és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője nyilatkozott lapunknak.

Kiss Rajmund szerint Magyarország a Trump-féle új világrend egyik fő nyertese

Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, ami egy nagyon részletes, részterületekre is kiterjedő jelentés. A dokumentum három fő szempont mentén elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban: a személyes biztonság, szabadság, jogbiztonság és az élet.

Sokszor hallottam Európában és Washingtonban, hogy Magyarország antiszemita, ami teljesen nonszensz

– mondta Kiss Rajmund. Majd kitért rá, hogy a jelentés kiemelte, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a gyűlöletbeszéd ellen, nem csak az antiszemitizmusra vonatkozóan, emellett szerepel a jelentésben az is, hogy Magyarország biztosítja a zsidók számára is a befogadó környezetet. 

A sajtószabadság működik Magyarországon

A szakértő a sajtószabadság kapcsán kitért rá, hogy az ezzel kapcsolatos aggályokat hangoztatja a nemzetközi liberális baloldali sajtó – akár a brüsszeli, akár az amerikai – és az országjelentés egyáltalán nem bírálta ez ügyben Magyarországot. 

A jelentés kiemelte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentőségét, majd emlékeztetett, hogy Donald Trumpot beiktatása után együtt dolgozott Elon Muskkal, és kiderültek jelentős visszaélések az amerikai kormány részéről, ráadásul pont a USAID* részéről.

*A szervezet kapcsán elmondta, hogy a világ legnagyobb fejlesztési hivatala volt, amit még JFK, John Fitzgerald Kennedy nagyon jóhiszeműen ’61-ben azért alapított, hogy segítsen olyan országokon, ahol akár természeti katasztrófák, akár éhínség pusztít. Óriási büdzsével rendelkezett és az amerikai külügyminisztériumhoz tartozott. Kiderültek azonban olyan visszásságok, amiben Magyarország és sok más ország is érintett volt, ahol próbálták úgynevezett soft powerrel (puha erővel) – sajtón keresztül, véleményformálókon keresztül, álcivil szervezeten keresztül – befolyásolni a nemzetközi és az adott országok közvéleményét.

Példaként említette, hogy dollárszázmilliókkal támogattak olyan filmeket, olyan színdarabokat, amikben nemváltó műtétekről volt szó, olyan filmeket, ahol az LMBTQ-közösségek támogatása szerepelt. Hangsúlyozta, hogy ezek a tettek sértik egy-egy ország szuverenitását, tehát ezért is nagyon fontos, hogy Magyarországon Lánczi Tamás vezetésével működik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, mert

a hétköznapjainkban észre sem vesszük, hogy hány fronton próbálják befolyásolni még a magyar közvéleményt is

– emelte ki.

Trump elhozta a változást

Az elemző kitért rá, hogy az Egyesült Államokban, novemberben 312 elektori szavazattal elsöprő győzelmet aratott a patrióta Donald Trump. Nem titok, még a magyar ellenzék számára sem, hogy – függetlenül a politikai és ideológiai közös nevezőktől – az amerikai elnök évek óta személyes, jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral. Ennek bizonyítékaként említette, hogy a CPAC-re is személyes üzenetet küldött Donald Trump, de a tavalyi évben üzent Tusnádfürdőre is.

Az amerikai elnök a béke követe

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta se az Európai Unió részéről, se az Amerikai Egyesült Államok részéről sem tárgyalt senki még külügyminiszteri szinten sem Oroszország képviselőivel. Egy külügyminiszter van az Európai Unióban: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki minimum egy évben egyszer – szeptemberben az ENSZ-közgyűlés margóján – úgynevezett bilaterális tárgyalást folytatott Szergej Lavrovval. 

Ennek a pragmatikus kereskedelmi, gazdasági tárgyalásnak köszönhető az, hogy eddig biztosított volt Magyarország energiaellátása – ami rendkívül fontos.

Az Amerikai Egyesült Államokban január 20-án jött el a változás, hiszen akkor iktatták be Donald Trumpot. 2025 februárjában az amerikai elnök bejelentette, hogy hosszú és rendkívül produktív telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal, majd később Rijádban Marco Rubio leült tárgyalni Szergej Lavrovval, az ezt követő találkozók pedig felgyorsították a béketárgyalások menetét. 

Ebben is azonos platformon vagyunk Amerikában, és abban is, hogy meg kell védeni a keresztény patrióta értékeket, az úgynevezett woke ellen minden lehető platformon fel kell lépni.

A szakértő kifejtette, hogy azért változott meg az országjelentés Magyarországról, mert eddig nem a valódi információt kapták meg a jelentéstevők és a jelentést olvasók.

A washingtoni és a brüsszeli vélemény közti különbség

A diplomáciai műhely vezetője szerint a washingtoni és a brüsszeli véleménykülönbség oka az, hogy Brüsszelben a 2024-es európai parlamenti választások során nem történt politikai váltás. Kifejtette, hogy egyre több országban érezhető egy politikai folyamat, és társadalmi feszültség a kormányzó politika ellen. Az Európai Unió polgárai békepártiak, de ezt nem érezzük Brüsszelben, Varsóban, Berlinben, Párizsban, sőt az Európai Unión kívül, Londonban sem. Elmondta, hogy az Európai Bizottságnak ugyanaz az elnöke – Ursula von der Leyen –, mint aki az előző ciklusban volt, és beszédes, hogy már az Európai Bizottság korábbi alelnöke, Josep Borrell is bírálja a bizottságnak bizonyos politikáit, szakpolitikáit. Az Európai Unióban még nem történt meg az a rendszerváltozás, az a politikai, ideológiai váltás, ami már megtörtént az Amerikai Egyesült Államokban, 

Brüsszel maradt ugyanolyan háborúpárti, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország pedig békepárti

– zárta gondolatait Kiss Rajmund.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

