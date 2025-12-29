FTC-Rail Cargo HungariakézilabdaTomori Zsuzsanna

Kilenc évet töltött a Fradinál, most távozik a klub meghatározó egyénisége

A Ferencváros hivatalos oldalán közzétett bejelentése szerint Tomori Zsuzsanna távozik a klub női kézilabdacsapatától. A Fradi meghatározó egyénisége összesen kilenc idényt töltött el a csapatnál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 17:55
Tomori Zsuzsanna kilenc idényt töltött el a Ferencvárosnál Forrás: fradi.hu
Tomori Zsuzsanna 2010-ben igazolt először a Fradihoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. A klubnál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett – olvasható a klub hivatalos oldalán megjelent közleményben.

A Fradi ezzel a képpel köszönte meg a játékos szolgálatait
A Fradi ezzel a képpel köszönte meg a játékos szolgálatait (Fotó: fradi.hu)

A Fradi kezdeményezte a szerződésbontást

A most zajló idényben kevesebb szerep jutott a pályán a 38 esztendős átlövőnek, ezért a klub a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva kezdeményezte a játékos szerződésének felbontását, amelyet a felek közös megegyezéssel elfogadtak. A tárgyalások lezárásával eldőlt, hogy Tomori 2025 decemberében távozik az FTC-től.

A klub a közlemény végén kiemelte, hogy Tomori Zsuzsanna a Ferencváros női kézilabdacsapatának meghatározó egyénisége, megköszönték neki mindazt, amit az egyesületért tett, pályafutása további részéhez pedig sok sikert kívántak.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

