Aggasztó hírek Imre Bencéről, sérülés miatt a januári Európa-bajnokságról is lemaradhat

Január 15-én kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott Olaszországgal, Lengyelországgal és Izlanddal van egy csoportban. Chema Rodríguez csapata javában készül a tornára, ugyanakkor Imre Bence, jelenleg a THW Kiel jobbszélsője, nyártól pedig a One Veszprém HC játékosa elmondta, hogy a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, december 10-én, a TVB Stuttgart ellen szenvedett hasfalizom-húzódást.

Imre Bence az elmúlt években a magyar férfi-kézilabdaválogatott meghatározó játékosa lett Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Imre Bence játéka még kérdéses az Európa-bajnokságon

Az M1 aktuális csatornán elmondta a játékos, hogy már korábban is fájt neki az a terület, de addigra eljutott odáig, hogy már nem tud minden mozdulatot megcsinálni, amit szeretne.

Jelenleg úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése, hiszen eredetileg négy-hat hét kihagyást jósoltak neki, ami azt jelentette volna, hogy valószínűleg nem lehet ott az Európa-bajnokságon, de most az orvosok úgy látják, hogy rendbe fog jönni a január 15-én kezdődő kontinenstornára.

A jobbszélső pozitív a sérülése kapcsán

Én jónak érzem, de ez egy olyan sérülés, amit lehet, hogy az ember jónak érez, de aztán egy lövés vagy rossz mozdulat miatt újra ott találja magát, hogy néhány hetet megint ki kell hagynia. Azért az nem lenne jó, mert egyrészt nagyon szeretnék ott lenni az Európa-bajnokságon, másrészt pedig az utolsó fél évemet a Kielnél nem a lelátóról szeretném végignézni

– nyilatkozta Imre Bence.

A sikeres kontinenstornában bízó Imre nem tartja magát sérülékeny típusnak, és a mostani helyzetben is igyekszik a jót meglátni. Ha Imre Bence sérülés miatt mégsem állna Chema rendelkezésére a tornán – vagy csak az első felében –, akkor a szűkített, 20 fős keret alapján rájuk számíthat a szövetségi kapitány: