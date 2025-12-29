férfi kézilabdamagyar kézilabda-válogatottImre BenceEurópa-bajnokság

Aggasztó hírek Imre Bencéről, sérülés miatt a januári Európa-bajnokságról is lemaradhat

Izomsérülése miatt bizonytalan Imre Bence részvétele a január közepén kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A jobbszélső elmondta, hogy még a Bundesligában sérült meg a legutóbbi mérkőzésen. Ugyanakkor Imre Bence felépülése a vártnál gyorsabban halad, a játékos is pozitív az Eb-szereplés kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:30
Imre Bence szerepése kulcsfontosságú lenne a januári Európa-bajnokságon
Imre Bence szerepése kulcsfontosságú lenne a januári Európa-bajnokságon Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 15-én kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott Olaszországgal, Lengyelországgal és Izlanddal van egy csoportban. Chema Rodríguez csapata javában készül a tornára, ugyanakkor Imre Bence, jelenleg a THW Kiel jobbszélsője, nyártól pedig a One Veszprém HC játékosa elmondta, hogy a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, december 10-én, a TVB Stuttgart ellen szenvedett hasfalizom-húzódást. 

Imre Bence az elmúlt években a magyar férfi-kézilabdaválogatott meghatározó játékosa lett
Imre Bence az elmúlt években a magyar férfi-kézilabdaválogatott meghatározó játékosa lett  Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Imre Bence játéka még kérdéses az Európa-bajnokságon

Az M1 aktuális csatornán elmondta a játékos, hogy már korábban is fájt neki az a terület, de addigra eljutott odáig, hogy már nem tud minden mozdulatot megcsinálni, amit szeretne.

Jelenleg úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése, hiszen eredetileg négy-hat hét kihagyást jósoltak neki, ami azt jelentette volna, hogy valószínűleg nem lehet ott az Európa-bajnokságon, de most az orvosok úgy látják, hogy rendbe fog jönni a január 15-én kezdődő kontinenstornára.

A jobbszélső pozitív a sérülése kapcsán

Én jónak érzem, de ez egy olyan sérülés, amit lehet, hogy az ember jónak érez, de aztán egy lövés vagy rossz mozdulat miatt újra ott találja magát, hogy néhány hetet megint ki kell hagynia. Azért az nem lenne jó, mert egyrészt nagyon szeretnék ott lenni az Európa-bajnokságon, másrészt pedig az utolsó fél évemet a Kielnél nem a lelátóról szeretném végignézni

– nyilatkozta Imre Bence.

A sikeres kontinenstornában bízó Imre nem tartja magát sérülékeny típusnak, és a mostani helyzetben is igyekszik a jót meglátni. Ha Imre Bence sérülés miatt mégsem állna Chema rendelkezésére a tornán – vagy csak az első felében –, akkor a szűkített, 20 fős keret alapján rájuk számíthat a szövetségi kapitány:

Jó döntés volt a Veszprémbe igazolnia?

A Veszprém december elején jelentette be, hogy jövő nyártól szerződteti Imre Bencét, aki jó döntésnek érzi a váltást. – Négy év múlva sokkal okosabb leszek, akkor választ adok mindenre – utalt arra, hogy 2030-ig kötelezte el magát a bakonyiakkal.

A jobbszélső felidézte: szülei – az egyaránt olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, Kökény Beatrix és a vívó Imre Géza – nem szóltak bele a döntésébe. Ugyanakkor Imre hangsúlyozta, hogy szeretne az a magyar játékos lenni, aki Ligetvári Patrik és Gáncs-Pető Máté mellett meg tudja mutatni a magyar kézilabdázóknak és vezetőknek, hogy a magyar játékosokra lehet támaszkodni. – Mi is helyt tudunk állni a Bajnokok Ligájában, a világ legjobb csapataiban. Ez is küldetésünk – vélekedett annak kapcsán, hogy a Veszprém keretét évek óta szinte kizárólag külföldi kézilabdázók alkotják.

A magyar férfiválogatott a kontinenstorna előtt egy felkészülési mérkőzést játszik, január 9-én Győrben fogadja Romániát. Az Eb-n a válogatott először január 16-án játszik, az ellenfél Lengyelország lesz Kristianstadban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu