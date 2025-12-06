Hivatalos: Veszprémben folytatja pályafutását Imre Bence

Imre Bence első felnőttcsapata idehaza a Ferencváros volt, onnan szerződött a THW Kiel együtteséhez. A 2023-as junior-világbajnoki ezüstérmet követően a 2024-es Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is részt vett a felnőtt keret tagjaként. Az év magyar kézilabdázójának is megválasztották. 2024 ősze óta erősíti a THW Kielt, amellyel idén Német Kupát és Európa-liga-bronzérmet nyert. Alapembere a 2026-os Eb-re készülő magyar válogatottnak.

Hosszú távra kötelezte el magát Imre Bence (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Imre Bence: Eljött az ideje, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek

A magyar válogatott játékos hangsúlyozta az átigazolás kapcsán, hogy nagyon fontos tényező volt az, hogy a családja Magyarországon él. Bár szerzett új barátokat Kielben, nem volt könnyű neki.

– Sokáig gondolkodtam, mi lenne a jó döntés a kézilabda-pályafutásom szempontjából, és arra jutottam, eljött az ideje, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek.

Óriási váltás, de az, hogy a világ egyik legjobb és legsikeresebb edzőjével dolgozhatok együtt egy magyar csapatnál, nagyon motivál.

Jól éreztem és érzem magam Kielben, de most ez a legjobb döntés. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Veszprémben nem csupán a vezetőkkel, de Xavi Pascuallal is hosszasan tudtam egyeztetni. Felvette velem a kapcsolatot, elmondta az elképzeléseit, amik szakmai szempontból nagyon szimpatikusak voltak. Óriási pluszt jelentett, hogy négyszemközt mindent átbeszélhettünk. Ha valaki megnézi az eredménylistáját és megismeri, megállapíthatja, olyan edző, aki már letett valamit az asztalra és nagyon hiteles – árulta el a One Veszprémhez igazolásának hátterét Imre Bence.

Imre Bence tökéletesen illik a képbe, amit felvázoltak

Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy Imre Bence tökéletesen illik abba a képbe, amit a magyar játékosokról felvázolt a Veszprémbe érkezésekor.

– Mi minden olyan magyar játékost szívesen látunk, aki klub- és válogatott szinten is magas szintű teljesítményt nyújt, képes hozzásegíteni bennünket a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, valamint szakmailag és emberileg is illeszkedik a hosszú távú stratégiánkba. De önmagában az nem elég, hogy mi mit szeretnénk. Ehhez az is kell, hogy a kiszemeltünk igenis nálunk, a Veszprémben akarjon játszani. Bencével egymásra találtunk, nagyon büszke vagyok arra, hogy a több sztárkérője közül bennünket választott – mondta.