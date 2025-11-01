kézilabdaférfikézilabda-válogatottAusztriaMagyarország

A magyar válogatott elkeserítette az ünneplő osztrákokat

Szombat este Bécsben, az Osztrák Kézilabda-szövetség centenáriumi gáláján játszotta fél év után az első mérkőzését a magyar férfikézilabda-válogatott. A januári Európa-bajnokságra készülő magyar csapat játéka ugyan döcögött, így is nyerni tudott 31-27-re.

Kibédi Péter
2025. 11. 01. 19:58
Fél év után játszott újra együtt a magyar férfikézilabda-válogatott.
Fotó: Csudai Sándor
Egész napos gálával ünnepelte százéves jubileumát az Osztrák Kézilabda-szövetség, ahol a sportág legendái mellett a legfiatalabbak is pályára léptek. A centenáriumi ünnep főmérkőzését az osztrák és a magyar férfiválogatott vívta egymással Bécsben, ami mindkét fél számára előzetes erőfelmérőnek számított a januári, Dánia–Svédország–Norvégia közös rendezésű Európa-bajnokság előtt.

Bóka Bendegúz góljával egyenlítettek a magyar válogatott a meccs elején, majd a vezetést is átvették
Fotó: Csudai Sándor

Nehezen lendült játékba a magyar válogatott

A teljes héten Felcsúton edzőtáborozó magyar keretből Bartucz László kapus mellett Pedro Rodríguez Álvarez, Máthé Dominik és Hári Levente maradt ki. Ausztria kispadján ezen a találkozón debütált az új szövetségi kapitány, a spanyol Iker Romero.

Az álmosan kezdő magyarok ellen a 4. percben már 3-0-ra vezetett a hazai csapat, de az előny nem tartott sokáig. A 8. percben Bóka egy villámgyors lerohanás után egyenlített, majd a csapatkapitányként bemutatkozó Bánhidi Bence harcolt ki egy hétméterest, amelyet Imre Bence értékesített, így a 10. percben már a mieink vezettek. 

Mindkét oldalon sok volt a pontatlanság; a magyarokon érződött, hogy régóta nem játszottak együtt, míg az osztrákoknál az új kapitány taktikájának megvalósítása nem volt zökkenőmentes. Bár az előny a magyar válogatottnál maradt, a különbség csak a 24. percben nőtt kettő fölé. Ezt a szünetig komolyabb megerőltetés nélkül sikerült megtartani, és 16-13-as előnnyel mehettek pihenni.

Palasics Kristóf első félidei stabil teljesítménye is kellett a magyar előnyhöz
Fotó: Csudai Sándor

A térfélcsere után őrizte vezetését a magyar válogatott, de a hazaiak többször is visszajöttek egy gólra. A kapuba a második félidőre becserélt Andó Arián háromszor is szépen védett a játékrész feléig, ami segítség volt a támadásban helyenként bizonytalanul játszó társaknak. 

A hibák ellenére komolyabb megerőltetés nélkül tudta tartani előnyét a magyar csapat. A közönség hangja igazán a hajrára jött meg, amikor ismét visszajött egyetlen gólra az osztrák válogatott. Ugyan emberelőnyben játszottak és az esélyük is megvolt az egyenlítésre, Andó újabb bravúrt hozott, így az utolsó két perc már izgalommentes volt a 31-27-es magyar sikerrel záruló meccsen.

A magyar válogatott kerete legközelebb decemberben találkozik, a szokásoknak megfelelően a karácsonyi időszakban kezdi meg a felkészülést a januári kontinenstornára. Egyelőre egy meccs szerepel az Eb előtt a csapat programjában, a Románia elleni, amelyre január 9-én Győrben kerül sor. Az Európa-bajnokság csoportkörében Kristianstadban lép pályára: január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz az ellenfél. A középdöntőbe az első két helyezett jut. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

