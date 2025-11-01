Generációváltás után új korszak kezdődik a férfi-kézilabdaválogatottnál

Új korszak kezdődik a magyar férfi-kézilabdaválogatott életében, miután a kétszeres olimpikonok, Mikler Roland és Lékai Máté kimaradtak a keretből. A nemzeti csapat így szombaton nélkülük, már új csapatkapitányokkal lép pályára Bécsben, az osztrák szövetség centenáriumi ünnepén, Ausztria ellen.

A férfi-kézilabdaválogatottnál elköszönt egy generáció, a váltás eddig zökkenőmentes volt (Fotó: Kovács Péter /MKSZ)

A férfi-kézilabdaválogatottnál nincs hiány csapatkapitányban

Miután a két rangidős játékos, a korábbi csapatkapitányok – a kapus Mikler Roland és az irányító Lékai Máté – már nem tagja a válogatott keretének, új vezetőket kellett választani. Rögtön hárman is megkapták a megbízást: Bánhidi Bencének és Ligetvári Patriknak nem lesz ismeretlen a feladat, hiszen klubcsapatukban is kapitányok, míg Sipos Adrián most ismerkedik ezzel a szereppel. Ha nem is nagy csinnadrattával, de új korszak kezdődött a válogatottnál: már nincs olyan játékos a keretben, aki 1990 előtt született volna.

A generációváltás fokozatosan zajlott, lépésről lépésre történt, így a változások mellett is folyamatosan épült és fejlődött a csapat. Éppen ezért a mögöttünk hagyott héten, az edzőtáborban leginkább a már begyakorolt, jól ismert elemeket vették elő a játékosok.

Fel kell frissítenünk az emlékeinket, hiszen bár mindig vannak újdonságok, a lényeg az, hogy az alapvető dolgokra visszatérjünk és azokat minél kifinomultabbá tegyük

– fogalmazott Sipos Adrián a sajtónapon.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány jó hangulatban vezényelte az edzéseket egész héten, szombaton mérkőzéssel zárják az összetartást (Fotó: Kovács Péter /MKSZ)

Már a kontinenstorna a fókuszban

Bár távolinak tűnik, a válogatott már a január közepén kezdődő, dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra készül. Az idő csalóka: ugyan két és fél hónap van a rajtig, de a felkészülésre kevés idő jut a klubsorozatok mellett. A mostani egy hét és egy mérkőzés után a karácsonyi időszakban gyakorolhatnak ismét, majd január 9-én Győrben, Románia ellen csiszolhatják tovább a formát.

Ezen a héten már egyértelműen a januári tornára készülünk. Az osztrákoknak új edzőjük van, Iker Romero, így a játékuk is változik. Barátságos meccs ide vagy oda, mindenki nyerni akar, és az első találkozóján ő is bizonyítani szeretne

– mondta a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez.