Generációváltás után új korszak kezdődik a férfi-kézilabdaválogatottnál

A kétszeres olimpikonok, Mikler Roland és Lékai Máté kimaradtak a keretből, helyüket új csapatkapitányok vették át. Bánhidi Bence, Ligetvári Patrik és Sipos Adrián vezetik a megújult együttest, amely szombaton Bécsben, az osztrák szövetség centenáriumi ünnepén lép pályára. Új korszak kezdődik a magyar férfi-kézilabdaválogatottnál. A generációváltás lezárult, a válogatott már a januári, dán–svéd–norvég rendezésű Európa-bajnokságra készül ma este is Bécsben, Ausztria ellen.

Kibédi Péter
2025. 11. 01. 6:20
A magyar válogatott az osztrákok elleni felkészülési mérkőzéssel nyit új korszakot
A magyar válogatott az osztrákok elleni felkészülési mérkőzéssel nyit új korszakot Fotó: Kovacs Peter / MKSZ
Új korszak kezdődik a magyar férfi-kézilabdaválogatott életében, miután a kétszeres olimpikonok, Mikler Roland és Lékai Máté kimaradtak a keretből. A nemzeti csapat így szombaton nélkülük, már új csapatkapitányokkal lép pályára Bécsben, az osztrák szövetség centenáriumi ünnepén, Ausztria ellen.

A férfikézilabda-válogatottnál elköszönt egy generáció, a váltás eddig zökkenőmentes volt
A férfi-kézilabdaválogatottnál elköszönt egy generáció, a váltás eddig zökkenőmentes volt (Fotó: Kovács Péter /MKSZ)

A férfi-kézilabdaválogatottnál nincs hiány csapatkapitányban

Miután a két rangidős játékos, a korábbi csapatkapitányok – a kapus Mikler Roland és az irányító Lékai Máté – már nem tagja a válogatott keretének, új vezetőket kellett választani. Rögtön hárman is megkapták a megbízást: Bánhidi Bencének és Ligetvári Patriknak nem lesz ismeretlen a feladat, hiszen klubcsapatukban is kapitányok, míg Sipos Adrián most ismerkedik ezzel a szereppel. Ha nem is nagy csinnadrattával, de új korszak kezdődött a válogatottnál: már nincs olyan játékos a keretben, aki 1990 előtt született volna.

A generációváltás fokozatosan zajlott, lépésről lépésre történt, így a változások mellett is folyamatosan épült és fejlődött a csapat. Éppen ezért a mögöttünk hagyott héten, az edzőtáborban leginkább a már begyakorolt, jól ismert elemeket vették elő a játékosok.

Fel kell frissítenünk az emlékeinket, hiszen bár mindig vannak újdonságok, a lényeg az, hogy az alapvető dolgokra visszatérjünk és azokat minél kifinomultabbá tegyük 

– fogalmazott Sipos Adrián a sajtónapon.

Felcsút 20251028 Férfi kézilabdaválogatott edzése Kézilabda Fotó:Kovács Péter/Nemzeti Sport
Chema Rodríguez szövetségi kapitány jó hangulatban vezényelte az edzéseket egész héten, szombaton mérkőzéssel zárják az összetartást (Fotó: Kovács Péter /MKSZ)

Már a kontinenstorna a fókuszban

Bár távolinak tűnik, a válogatott már a január közepén kezdődő, dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra készül. Az idő csalóka: ugyan két és fél hónap van a rajtig, de a felkészülésre kevés idő jut a klubsorozatok mellett. A mostani egy hét és egy mérkőzés után a karácsonyi időszakban gyakorolhatnak ismét, majd január 9-én Győrben, Románia ellen csiszolhatják tovább a formát.

Ezen a héten már egyértelműen a januári tornára készülünk. Az osztrákoknak új edzőjük van, Iker Romero, így a játékuk is változik. Barátságos meccs ide vagy oda, mindenki nyerni akar, és az első találkozóján ő is bizonyítani szeretne

– mondta a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez.

A magyar válogatott az Európa-bajnokság csoportkörében Kristianstadban lép pályára: január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz az ellenfél. A középdöntőbe az első két helyezett jut. Legutóbb, 2024 januárjában a magyar csapat minden idők legjobb Eb-helyezését érte el, az ötödik helyen zárva. A még nagyobb siker éppen a mai ellenfélen múlt, mivel a középdöntő első mérkőzésén az osztrákok egy góllal nyertek az esélyesebbnek tartott magyarok ellen.

A két válogatott most találkozik 51. alkalommal. Az eddigi mérleg magyar fölényt mutat: 36 győzelem, 2 döntetlen és 12 vereség.

A mai találkozóval az osztrák szövetség a századik évfordulóját ünnepli. A mérkőzés helyszínén, a bécsi Sport Arena Wienben egész napos programmal várják a szurkolókat, a fő esemény az osztrák–magyar összecsapás lesz (TV: M4, 18.00).

