Olimpiai bajnokok is segítik a sóvidéki birkózósport megmentését

Márciusban sportágtörténeti esemény zajlott a Székelyföldön: a parajdi sóbányában tartottak birkózóversenyt a sóvidéki ötkarikás aranyérmesek, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton emlékére. A nemzetegyesítő igényű utánpótlás-csapattalálkozón két-két anyaországi és székelyföldi, valamint egy-egy délvidéki és felvidéki gárda szerepelt a sóvidéki birkózósport kiemelt eseményén. A rendezvényt olimpiai bajnokok, Lőrincz Tamás és Szabó Bence tisztelték meg a jelenlétükkel. Többen már a viadal rendszeressé tételét, valamint parajdi edzőtáborokat tervezgettek, ám a természet közbeszólt.

A sóvidéki birkózósport megmentéséért jótékonysági akciót hirdettek. Fotó: Halmágyi Zsolt

A sóvidéki birkózósportért fognának össze

Májusban vízbetörés tette tönkre a bányát, súlyos ökológiai katasztrófát is okozva, s az ottani emberek a bányához és annak turisztikai, gyógyászati vonzerejéhez kapcsolódó megélhetése is végveszélybe került, csakúgy, mint a legmélyebb gyökerű helyi sportág, a sóvidéki birkózás. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) ezért úgy döntött, hogy a 68. Nemzeti Sport Gála jótékonysági akciójának kedvezményezettje a helyi születésű, 1936-os birkózó olimpiai bajnok nevét viselő korondi Lőrincz Márton Sport Club lesz. A gáláig átutalással, majd ott a kihelyezett termináloknál bankkártyás befizetéssel is lehet támogatni a nemes célt. Az MSÚSZ jótékonysági kezdeményezése után a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia vállalta, hogy az adományt becsatornázza és eljuttatja a címzetthez. Az adományokat fogadó számlaszám: MBH Bank, 10102244-26701900-04005004. A számla tulajdonosa: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány.

A tavalyi évhez hasonlóan licitálni is lehet majd, a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyére, egy válogatott mezre, amelyet a sportág élő olimpiai, világ- és Európa-bajnokai írtak alá.

A kikiáltási ár ötvenezer forint. Az ajánlatokat a [email protected] e-mail-címre lehet elküldeni. Az MSÚSZ honlapján (www.sportujasagirok.hu) 2025. december 29-től folyamatosan publikálják a licit állását, ajánlatokat 2026. január 13-án 12 óráig lehet tenni.