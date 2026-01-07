Magyar Sportújságírók SzövetségebirkózásLőrincz TamásjótékonyságÓnodi Henrietta

Olimpiai bajnokok is segítik a sóvidéki birkózósport megmentését

Az előző évben az olimpiai bajnok tornásznő, Ónodi Henrietta amerikai gyógykezelésére és rehabilitációjára jótékonysági árverést szervező Magyar Sportújságírók Szövetsége idén újabb akciót szervez. A kedvezményezettje a helyi születésű, 1936-os birkózó olimpiai bajnok nevét viselő korondi Lőrincz Márton Sport Club, amely a sóvidéki birkózósport bölcsőjének tekinthető, de a májusi vízbetörés miatt lassan ellehetetlenül a működése.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 14:29
Három Eb-győztes, Takács István és két szövetségi kapitány, Bánkuti Zsolt és Lőrincz Viktor a mezzel Fotó: Róth Tamás Forrás: MBSZ
Márciusban sportágtörténeti esemény zajlott a Székelyföldön: a parajdi sóbányában tartottak birkózóversenyt a sóvidéki ötkarikás aranyérmesek, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton emlékére. A nemzetegyesítő igényű utánpótlás-csapattalálkozón két-két anyaországi és székelyföldi, valamint egy-egy délvidéki és felvidéki gárda szerepelt a sóvidéki birkózósport kiemelt eseményén. A rendezvényt olimpiai bajnokok, Lőrincz Tamás és Szabó Bence tisztelték meg a jelenlétükkel. Többen már a viadal rendszeressé tételét, valamint parajdi edzőtáborokat tervezgettek, ám a természet közbeszólt.

A sóvidéki birkózósport megmentéséért jótékonysági akciót hirdettek
A sóvidéki birkózósport megmentéséért jótékonysági akciót hirdettek. Fotó: Halmágyi Zsolt

A sóvidéki birkózósportért fognának össze

Májusban vízbetörés tette tönkre a bányát, súlyos ökológiai katasztrófát is okozva, s az ottani emberek a bányához és annak turisztikai, gyógyászati vonzerejéhez kapcsolódó megélhetése is végveszélybe került, csakúgy, mint a legmélyebb gyökerű helyi sportág, a sóvidéki birkózás. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) ezért úgy döntött, hogy a 68. Nemzeti Sport Gála jótékonysági akciójának kedvezményezettje a helyi születésű, 1936-os birkózó olimpiai bajnok nevét viselő korondi Lőrincz Márton Sport Club lesz. A gáláig átutalással, majd ott a kihelyezett termináloknál bankkártyás befizetéssel is lehet támogatni a nemes célt. Az MSÚSZ jótékonysági kezdeményezése után a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia vállalta, hogy az adományt becsatornázza és eljuttatja a címzetthez. Az adományokat fogadó számlaszám: MBH Bank, 10102244-26701900-04005004. A számla tulajdonosa: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány.

 A tavalyi évhez hasonlóan licitálni is lehet majd, a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyére, egy válogatott mezre, amelyet a sportág élő olimpiai, világ- és Európa-bajnokai írtak alá.

A kikiáltási ár ötvenezer forint. Az ajánlatokat a [email protected] e-mail-címre lehet elküldeni. Az MSÚSZ honlapján (www.sportujasagirok.hu) 2025. december 29-től folyamatosan publikálják a licit állását, ajánlatokat 2026. január 13-án 12 óráig lehet tenni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

