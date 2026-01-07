mohulakossághulladékszeméthavazáshóhelyzet

A havazás nem állította le a szemétszállítást

A havazás és a fagy ellenére a kukásautók a megszokott rend szerint járnak, ugyanakkor a Mohu arra kéri a lakosságot, hogy a balesetek és fennakadások elkerülése érdekében figyeljenek a kukák és a gyűjtőzsákok megfelelő kihelyezésére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 19:06
A blue and a green trash can covered with snow by the side of a snow covered, freshly plowed street waiting for garbage pickup 1998664301 Illusztráció Shutterstock Alan Budman
A téli időjárás érdemben nem befolyásolta a hazai szemétszállítást, a kukásautók a szokásos ütemben végzik a hulladék begyűjtését. A havazás és a fagyos útviszonyok azonban befolyásolhatják a hulladékbegyűjtés biztonságos és folyamatos ellátását. Mindezek miatt a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. egyebek mellett arra kéri a lakosságot, hogy ebben az időszakban tartsák jégmentesen a kukát, hogy könnyen nyitható legyen, a kihelyezett gyűjtőedényeket és zsákokat pedig jól látható helyre készítsék ki.

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. összegyűjtötte azokat a teendőket, amelyekkel a lakosság is hozzájárulhat a zökkenőmentes hulladékbegyűjtésben a hóhelyzetben. Elsőként említették, hogy

fagypont alatti hőmérsékleten a folyékony hulladék belefagy a tartályba, ami lehetetlenné teszi az ürítést, és akár a kuka falának megrepedéséhez is vezethet, így fontos, hogy ilyen típusú hulladékot ebben az időszakban senki ne dobjon a kukákba.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lehulló hó és az ónos eső belefagyhat a hulladékba, ez a gyűjtőedény falára is tapadhat, ami miatt a tartály nem vagy csak részben üríthető, ezért ügyelni kell arra, hogy a fedél legyen teljesen lecsukva. Javasolt a tartály felső peremét és a fedél illeszkedési pontjait tisztán és jégmentesen tartani, hogy a kuka könnyen nyitható legyen.

A kihelyezett zsákokat a lehulló hó, illetve az úttisztítást végző hókotrók könnyen betemethetik, emiatt a szállítók nehezen vagy nem veszik észre. Ezért 

a gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható, a havas akadályoktól megtisztított helyre készítsük ki.

A Mohu kollégái és partnerei a legnagyobb hidegben is dolgoznak, de zord időjárási körülmények között, havas útakadályok, csúszós útviszonyok és hófúvások miatt bizonyos területeken előfordulhatnak járatkiesések vagy késések. Ilyen esetben is igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a kieső járatok pótlását és csökkenteni a késést, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni, akik folyamatos kapcsolatban vannak az önkormányzatokkal. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a Mohu honlapján, a település irányítószámának megadását követően.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock/Alan  Budman)

               
       
       
       

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

