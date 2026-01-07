lázár jánosmáv - csoporthavazáscsoporthóhelyzet

Csaknem ezer ember dolgozik folyamatosan a hóhelyzet kezelésén a MÁV-nál

Az intenzív havazás miatt éjjel és hajnalban is folyamatosan dolgoztak a MÁV munkatársai országszerte, több száz ember bevonásával biztosítva a vasúti közlekedés feltételeit – ismertette Lázár János.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 17:48
Lázár János Facebook-oldala
Közel ezer ember dolgozik a MÁV-csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a havazás okozta műszaki és fizikai akadályok elhárításán, valamint a meghibásodások megelőzésén – számolt be közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a MÁV-csoport folyamatos készenlétet tart fenn, a munkatársak az éjszakai és a hajnali órákban is terepen dolgoztak.

Mára virradóra összesen mintegy 1200 kitérő takarítását végezték el, az intenzív havazás miatt azonban több helyszínre többször is vissza kellett térniük

– közölte a miniszter.

Lázár János hangsúlyozta:

minden hadra fogható jármű sínen és úton van, a megerősített hóügyelet érdekében pedig csak a személyszállító társasághoz több mint 220 munkatársat rendeltek be rendkívüli szolgálatra.

A miniszter azt is írta, hogy kizárólag a főváros térségében 36 kiemelt szolgálati helyen nappal 300, míg éjszaka és hajnalban 150 ember végezte a hó eltakarítását, valamint az utasforgalommal érintett területek síkosságmentesítését.

Köszönjük a munkájukat, nélkülük nem sikerülne

– hangsúlyozta Lázár János.

Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a hóhelyzet kezelésén a MÁV-nál (Forrás: Facebook)

