A Normafán is megnyílt a szánkópálya

A természetes hó és a hópótlás már elég vastag ahhoz, hogy gépekkel előkészíthették a pályát a Normafánál – közölte a Normafa Park a közösségi oldalán. Így ma már hivatalosan is megnyílik a szánkó- és a sífutópálya is, ahol a pálya szélét védőhálók jelzik.

Megnyílt a Normafa szánkópályája (Fotó: MTVA/Nagy Zoltán)

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a nagyobb hó miatt felgyorsult pálya végén le kell fékezni a szánkót, mert balesetveszélyes becsúszni az erdőbe. A szánkózókat arra kérik, csak a kijelölt pályán csússzanak, ne menjenek a sífutók számára kialakított pályára, veszélyeztetve az ott sportolókat.

A kisgyermekeket ne engedjék egyedül csúszni a szánkópályán, mert balesetveszélyes, mint ahogy az is, ha a pálya közepén másznak vissza a szánkózók a dombtetőre – tették hozzá.

A pályákig vezető utak – a takarítás és a szórás ellenére – csúszósak, ezért óvatos közlekedést javasolnak, mint ahogy az erdei túraútvonalakon a letaposott, jeges hó miatt is több figyelemre van szükség a túrázások során.