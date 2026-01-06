normafasífutópályaszánkópálya

A Normafán is megnyílt a szánkópálya

Biztonságosan előkészített pályák várják a szánkózni és síelni vágyókat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06.
A természetes hó és a hópótlás már elég vastag ahhoz, hogy gépekkel előkészíthették a pályát a Normafánál – közölte a Normafa Park a közösségi oldalán. Így ma már hivatalosan is megnyílik a szánkó- és a sífutópálya is, ahol a pálya szélét védőhálók jelzik.

Budapest, 2021. január 19. A Normafa játszótere melletti szánkópályán élvezik a csúszkálást a gyermekek. A pálya közelében lévő fákra szines sportszőnyegeket kötöttek, hogy az ütközésektől megóvják a szánkózókat. MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Megnyílt a Normafa szánkópályája (Fotó: MTVA/Nagy Zoltán)

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a nagyobb hó miatt felgyorsult pálya végén le kell fékezni a szánkót, mert balesetveszélyes becsúszni az erdőbe. A szánkózókat arra kérik, csak a kijelölt pályán csússzanak, ne menjenek a sífutók számára kialakított pályára, veszélyeztetve az ott sportolókat. 

A kisgyermekeket ne engedjék egyedül csúszni a szánkópályán, mert balesetveszélyes, mint ahogy az is, ha a pálya közepén másznak vissza a szánkózók a dombtetőre – tették hozzá.

A pályákig vezető utak – a takarítás és a szórás ellenére – csúszósak, ezért óvatos közlekedést javasolnak, mint ahogy az erdei túraútvonalakon a letaposott, jeges hó miatt is több figyelemre van szükség a túrázások során. 

Borítókép: Szánkózó fiatalok a Normafa havas lejtőjén (Fotó: MTVA/Jászai Csaba) 


Google News
