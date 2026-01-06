Sallai látványos gólpassza után felrobbant a stadion, csapata kupadöntőbe jutott + videó

Bő két hét után lépett ismét pályára a Galatasaray, amelynek kezdőcsapatában sorozatban ötödször volt ott az ezúttal is jobbhátvédként szerepet kapó Sallai Roland. Az isztambuliak a Trabzonsporral néztek farkasszemet a török Szuperkupa elődöntőjében, és végül magabiztos, 4-1-es győzelemmel jutottak be a fináléba.

Sallai Roland a hétfői mérkőzés előtt (Fotó: Akin Celiktas/AFP/Anadolu)

Sallai Roland remeklése

A Galatasaray első góljához kellett a magyar válogatott futballista remek megmozdulása is, a meccs 38. percében Leroy Sané tálalt Sallai elé, aki a jobb oldalról nagyszerűen ívelt középre, az érkező Baris Alper Yilmaz pedig kapásból a kapuba bombázott. Sallai szeptember vége óta először adott gólpasszt, az idényben minden tétmérkőzést figyelembe véve egy gólnál és négy asszisztnál jár klubjában.

Sallai Roland gólpassza:

A Galatasaray a szombati fináléban a keddi Fenerbahce–Samsunspor győztesével találkozik.