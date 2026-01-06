magyar férfi vízilabda-válogatottvízilabdaVarga Zsolt

Frusztráció és dühfaktor – Varga Zsolt a bírókról beszélt az elvesztett döntő után

A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-9-re alulmaradt Olaszországgal szemben a boszniai felkészülési torna, a Trebinje-kupa döntőjében. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány rettentő zavaró, követhetetlen játékvezetésről beszélt, amely a hajrában is kulcsfontosságúnak bizonyult.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 7:29
Vigvári Vincéék ezúttal sem bírtak az olaszokkal Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az egyaránt a hétvégén kezdődő Európa-bajnokságra készülő csapatok összecsapásán 9-6-ra is vezetett Varga Zsolt csapata az utolsó negyed elején, Matteo Iocchi Grattáék mégis fordítottak, és végül 10-9-es győzelmükkel elhódították a Trebinje-kupát.

Varga Zsolt szerint rengeteg tapasztalattal gazdagodott a magyar válogatott
Varga Zsolt szerint rengeteg tapasztalattal gazdagodott a magyar válogatott (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december 20-án a Komjádi uszodában 15-14-re nyertek az olaszok, akikre ezúttal sem talált ellenszert a magyar válogatott.

Varga Zsolt szerint zavaró volt a játékvezetés

– A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor – idézi Varga Zsolt értékelését a waterpolo.hu. – Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik és mi az, amin még dolgoznunk kell. A mai mérkőzés is szolgált egy sor tanulsággal, egyrészt meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk.

A szövetségi kapitány hozzátette, az elejétől érződött, hogy ez egy abszolút ikszes mérkőzés, azaz hiába vezetett két-három góllal a magyar együttes, benne volt az is, hogy az olaszok lőnek majd hármat egymás után, de ezen a szinten, két ilyen csapatnál ez bármikor előfordulhat. A játékvezetéssel ugyanakkor nem tudott kibékülni a szakember:

Hogy az utolsó támadásunknál a centerbe beadott labdánál kontrát fújtak, amire addig mindig kiállítást, az most érthetően okozott némi frusztrációt a játékosoknál, de én erre is azt mondom, nem baj, akkor ezt a dühfaktort kell úgy kezelni, hogy nyerjük ki belőle azt az energiát, ami még inkább hozzásegít minket a jó rajthoz az Európa-bajnokságon.

A belgrádi Európa-bajnokságon szombaton a napokban 20-7-re legyőzött Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyar férfi vízilabda-válogatott ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.

 

