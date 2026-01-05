Vogel-parádé után durván összeomlottak pólósaink az olaszok ellen + videó

A görögök 3, a franciák 13 gólos legyőzése után az az Olaszország várt Varga Zsolt megfiatalított csapatára, amely a másik ágon nagy fegyvertényt végrehajtva a szerbeket és a spanyolokat is felülmúlta Trebinjében. A magyar férfi vízilabda-válogatott december 20-án 15-14-re alulmaradt a Komjádiban a nagy riválissal szemben, ezúttal a boszniai Eb-felkészülési torna első helyének megszerzése mellett a visszavágás vágya is fűtötte.

A magyar férfi vízilabda-válogatott olaszok elleni meccskerete Fotó: Dávid Márton Biró

Többször lefordultak az olaszok

Kereken egy perc telt el, amikor a Barceloneta egyik magyar csillaga, Vigvári Vince remekül mozgott el a védőjétől és éles szögből, balról jobbkézzel a rövid sarokba lőtt.

Egyetlen percig tartott az édes élet, Vincenzo Dolce bal hátsóból mattolta Vogel Somát, s kisvártatva lefordultak labdaszerzés után az olaszok, Filippo Ferrero fejezte be góllal az akciót (1-2).

Angyali előkészítést követő centerakciógóllal válaszolt Kovács Péter. Másodszor is megúsztak Alessandro Campagna tanítványai, ezúttal Dolce büntette meg a mieinket. A középre, az Európa-bajnokságot kihagyó klasszis, Vámos Márton helyére behúzódó balkezes, Nagy Ákos emberelőnyből akkor bombát eresztett meg, hogy a hálótartó vas is megsínylette (3-3).

Fordított a magyar vízilabda-válogatott

A folytatásban jobban figyeltek a védekezésre a felek, s jött a szokásos csetepaté:

a center, Lorenzo Bruni szabadulást színlelve, hátrafelé csapkodva mindenkit lefejelt, aki a közelébe került. Főképp Nagy Ádámnak jutott ki a jóból, de Angyal Dániellel is összeszólalkozott az olasz.

Pikáns jelenet játszódott le az olaszok büntetőjénél is, Edoardo Di Somma a lécet lőtte telibe ferencvárosi csapattársával, Vogel Somával farkasszemet nézve. Három és fél perc után született meg a második negyed első gólja: Vigvári Vince helyezett nagy erővel és pontosan ötméteresből Francesco De Michelis kapujának bal felső sarkába, 1-1 után 4-3-nál vezettünk ismét.