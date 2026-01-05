vízilabda-válogatottOlaszországMagyarország

Vogel-parádé után durván összeomlottak pólósaink az olaszok ellen + videó

Az utolsó másodpercben kapott góllal maradtak alul Vogel Somáék Di Sommáék ellen. A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-9-re alulmaradt Olaszországgal szemben a boszniai felkészülési torna döntőjében. Az egyaránt a hétvégén kezdődő Európa-bajnokságra készülő csapatok összecsapásán 9-6-ra is vezetett Varga Zsolt csapata az utolsó negyed elején, Matteo Iocchi Grattáék mégis fordítottak. Szombaton a franciák ellen kezdi meg a szereplését Magyarország a kontinenstornán.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 05. 22:12
vízilabda-válogatott Budapest, 2025. december 20. Vogel Soma a Magyarország - Olaszország Európa-bajnoki felkészülési vízilabda-mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
Háromgólos vezetés után kapitulált a magyar vízilabda-válogatott Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A görögök 3, a franciák 13 gólos legyőzése után az az Olaszország várt Varga Zsolt megfiatalított csapatára, amely a másik ágon nagy fegyvertényt végrehajtva a szerbeket és a spanyolokat is felülmúlta Trebinjében. A magyar férfi vízilabda-válogatott december 20-án 15-14-re alulmaradt a Komjádiban a nagy riválissal szemben, ezúttal a boszniai Eb-felkészülési torna első helyének megszerzése mellett a visszavágás vágya is fűtötte.

vízilabda-válogatott
A magyar férfi vízilabda-válogatott olaszok elleni meccskerete Fotó: Dávid Márton Biró

Többször lefordultak az olaszok

Kereken egy perc telt el, amikor a Barceloneta egyik magyar csillaga, Vigvári Vince remekül mozgott el a védőjétől és éles szögből, balról jobbkézzel a rövid sarokba lőtt. 

Egyetlen percig tartott az édes élet, Vincenzo Dolce bal hátsóból mattolta Vogel Somát, s kisvártatva lefordultak labdaszerzés után az olaszok, Filippo Ferrero fejezte be góllal az akciót (1-2).

 Angyali előkészítést követő centerakciógóllal válaszolt Kovács Péter. Másodszor is megúsztak Alessandro Campagna tanítványai, ezúttal Dolce büntette meg a mieinket. A középre, az Európa-bajnokságot kihagyó klasszis, Vámos Márton helyére behúzódó balkezes, Nagy Ákos emberelőnyből akkor bombát eresztett meg, hogy a hálótartó vas is megsínylette (3-3). 

Fordított a magyar vízilabda-válogatott 

A folytatásban jobban figyeltek a védekezésre a felek, s jött a szokásos csetepaté: 

a center, Lorenzo Bruni szabadulást színlelve, hátrafelé csapkodva mindenkit lefejelt, aki a közelébe került. Főképp Nagy Ádámnak jutott ki a jóból, de Angyal Dániellel is összeszólalkozott az olasz.

 Pikáns jelenet játszódott le az olaszok büntetőjénél is, Edoardo Di Somma a lécet lőtte telibe ferencvárosi csapattársával, Vogel Somával farkasszemet nézve. Három és fél perc után született meg a második negyed első gólja: Vigvári Vince helyezett nagy erővel és pontosan ötméteresből Francesco De Michelis kapujának bal felső sarkába, 1-1 után 4-3-nál vezettünk ismét. 

Újra büntetőhöz jutottak az olaszok, a kaput betakaró Vogel jobb kézzel kivédte Francesco Condemi kísérletét. a társak közül elöl előbb a csapatkapitány Manhercz Krisztián, majd Vigvári Vince honorálta góllal a kapus bravúrját (6-3). 

vízilabda-válogatott
Vogel Soma a magyar vízilabda-válogatott vezére volt Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Elapadt a gólcsap

A nagyszünetre 7-5-ös magyar vezetéssel vonulhattak a csapatok, hogy aztán az első számú kapusát, Marco Del Lungót is bevető Olaszország többször az egyenlítésért támadhasson. Nem élt az esélyekkel, Varga Vince viszont közelről behúzta a nyolcadik találatunkat (8-6). 

Gólból kevesebb, pofonból egyre több akadt, rengeteg kontraszabálytalanságot fújtak a bírók, Edoardo Di Somma kipontozódott.

vízilabda-válogatott Budapest, 2025. december 20. Az olasz Edoardo Di Somma a Magyarország - Olaszország Európa-bajnoki felkészülési vízilabda-mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
Nem Edoardo Di Somma napja volt a magyar vízilabda-válogatott elleni meccsen, mégis nyertek az olaszok Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Nem adták fel az olaszok

Az utolsó 8 percben is a küzdelem dominált. Érezte ezt Campagna mester is, korán kért időt, de emberhátrányban Vogel reflexszel védett. 

Nemes bosszút állt Batizi Benedek, egy orrbavágásért betette a labdát az olaszok kapujába fórból (9-6). 

Alessandro Balzarini megtalálta a rést Manhercz és Vogel között, éltette az olaszok reményeit. Nagy Ádám lécre pattintott emberelőnyben, Jacopo Alesiani jobbról jobb kézzel meglepte kapusunkat, s máris nyílttá vált a meccs 9-8-nál. Sőt, az utolsó percben Manhercz kihagyott lövése után lefordultak az olaszok, Lorenzo Bruni kiegyenlített. Nem jutottunk el lövésig, maradt 16 másodpercük Campagnáéknak. 

Időkérést követően Matteo Iocchi Gratta egy-két lövőcsel után 6 méterről, középről Vogel kezei között belőtte az olaszok győztes gólját, már a középkezdésre sem maradt idő!

Az utolsó negyedet 4-1-re nyerő Olaszország 10-9-re legyőzte Magyarországot, ezzel a felkészülési tornán az élen végzett. A szombaton Franciaország ellen kezdő magyar válogatottnak akad még teendője a belgrádi Európa-bajnokság előtt...

A mérkőzést itt láthatják teljes egészében:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Nyomorult, idióta sz…rzsák

Bayer Zsolt avatarja

Izzad, mint… De válasz az nincs. És mielőtt a tiszás trollok bepörögnek: Nem. Nem AI.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.