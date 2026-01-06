Dudás MiklósKammerer ZoltánKajak-kenuKucsera Gábor

Dudás Miklós halála: Kammerer, Kucsera és a szövetségi kapitány is megszólalt

Sorra búcsúznak a társak a mindössze 34 évesen elhunyt világbajnok kajakostól. Dudás Miklós haláláról hétfő délben érkezett a tragikus hír, saját lakásában találtak rá a már visszavonult, világbajnok, olimpiai helyezett kajakos holttestére. A sportág képviselői megrendültek: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor és a szakág szövetségi kapitánya, Tóth Dávid is megszólalt Dudás Miklós halála kapcsán.

2026. 01. 06. 8:27
Megrendülten búcsúznak a 34 évesen elhunyt Dudás Miklós kajakos világbajnoktól a sportág képviselői. Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétfőn érkezett a sokkoló hír: meghalt Dudás Miklós korábbi világbajnok, olimpikon kajakos. Mint kiderült, a mindössze 34 évesen elhunyt, már visszavonult sportoló holttestét a saját lakásában találták meg Budapesten, a XVIII. kerületben. A rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló jeleket. Dudás Miklós tragédiája megrendítette a kajakosvilágot: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor és a szakág szövetségi kapitánya, Tóth Dávid is csak kereste a szavakat.

Dudás Miklós halála kapcsán Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor és a szövetségi kapitány is megszólalt
Dudás Miklós halála kapcsán Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor és a szövetségi kapitány is megszólalt Fotó: Kovács Tamás / MTI 

A szövetségi kapitány teljesen ledöbbent

– A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak – fogalmazott Tóth Dávid a Borsnak, aki a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya.

Nemcsak ő, hanem a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is búcsúzott a sportág hivatalos felületén.

„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai 6. helyezett, világbajnok kajakozó. Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjék békében” – írták a posztjukhoz.

Kammerer Zoltán: Ez borzasztó! – Kucsera Gábor három szóval reagált

A sportág legendája, a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán tavaly nyáron beszélt utoljára Dudás Miklóssal. – Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember – nyilatkozta a Borsnak. – Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrendítő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani.

A kétszeres világbajnok Kucsera Gábor is gyászolja egykori versenyzőtársát, ő a Facebook-oldalán tett közzé fájdalmas üzenetet: „Mikikém, Isten Veled!”

