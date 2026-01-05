Újabb részletek derültek ki Dudás Miklós haláláról, megszólalt a rendőrség + videó

Újabb részletek derültek ki Dudás Miklós világbajnok haláláról. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, hétfő délben érkezett a hír, hogy meghalt az olimpiai helyezett kajakozó. A Bors legfrissebb információi szerint a rendőrség dél előtt nem sokkal érkezett a helyszínre, ahol azonnal lezárták az épület bejáratát, az arra járók is csak csodálkozva nézték az ott tartózkodó rendőröket.

Dudás Miki szerettei a ház előtt találkoztak, zokogva ölelték meg egymást (Fotó: Bors)

A lap információi szerint a sportoló egyedül lehetett otthon, csupán kutyája volt vele. A Bors úgy tudja, ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el.

Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba – ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség a Borsnak elmondta azt is, továbbra is folyik a nyomozás.

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

– mondta a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.