Rendkívüli biztonsági készültség lépett életbe a szentév lezárására

Már hétfő este lezárták a forgalom elől a Szent Péter térre vezető utakat. XIV. Leó pápa a szentév lezárásaként behajtja majd a Szent Péter-bazilika szárnyait, a kaput pedig a következő napokban be is falazzák.

2026. 01. 06. 10:18
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK Forrás: NurPhoto
Rendkívüli biztonsági terv lépett életbe a Vatikán környékén és Róma több pontján. A biztonsági intézkedések oka a jubileumi szentév lezárása, amelynek részeként XIV. Leó pápa behajtja a Szent Péter-bazilika szentkapujának szárnyait kedden. A kaput a következő napokban befalazzák.

A szentév lezárása kiemelt biztonsági intézkedések között zárul
A szentév kiemelt biztonsági intézkedések közepette zárul 
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A Szent Péter térre vezető utcák egy részét már hétfőn este lezárták a forgalom elől, és a parkoló autókat eltávolították.

Kedd reggel hat órától a Vatikán egész környéke csak a gyalogosok előtt nyitott, akiket több ellenőrzési ponton átvizsgálnak. Ez a jubileumi szentév utolsó eseménye, és egyben az utolsó biztonsági próbatétele is – nyilatkozta Lamberto Giannini római prefektus.

Giannini elmondta, hogy csak a Szent Péter teret övező oszlopcsarnokban száz rendőr teljesít szolgálatot kedden az ott sorakozó fémdetektoros kapuknál. A Vatikán környékét többek között drónokkal ellenőrzik, és a pápai államot övező római utcákon a fegyveres erők katonáinál drónelhárító fegyver is lesz.

Az esős idő ellenére hívők tömegét várják a jubileumi szentév lezárási szertartására, amelyet XIV. Leó pápa délelőtt fél tíztől vezet. Az ünnepélyes ceremónián az egyházi, politikai, kulturális élet magas rangú képviselői is részt vesznek, köztük Sergio Mattarella államfő.

A szentévet még Ferenc pápa nyitotta meg

Ferenc pápa 2024 karácsonyán nyitotta meg a rendes szentévet, amelyet az egyház minden huszonötödik évben tart meg. A szentév a Szent Péter-bazilika szent kapujának bezárásával ér véget.

A szertartás menetét utoljára 1975-ben szabályozták, majd a 2000-es szentévben II. János Pál pápa tovább egyszerűsítette. Utóbbi szerint a pápa a szentév lezárásakor a kezével behajtja a bazilika szent kapujának bronz szárnyait. A szent kaput korábban azonnal be is falazták: erre a következő tíz napban kerül majd sor. A falban fémhengert helyeznek el, amely a szentév lezárására vonatkozó dokumentumot, a szentévben kiadott pápai érméket, valamint a bezárt szent kapu kulcsait tartalmazza. Utoljára a Szent Péter-bazilika szent kapujának szárnyait Ferenc pápa hajtotta be a 2016-os rendkívüli szentév végén.

A Vatikántól közölt előzetes információk szerint a szentév mostani lezárása a bazilika előcsarnokában, a szent kapu előtt kezdődik. Felcsendül a szentév himnusza, majd XIV. Leó pápa a szent kapu küszöbén letérdelve imádkozik. Végül becsukja a kaput és a bazilikába megy, ahol bemutatja a vízkereszt napján hagyományos ünnepi misét.

A Szent Péter-bazilika szent kapuja 1950-ben készült, és bronz domborműi az újszövetség jeleneteit ábrázolják. A kaput kizárólag a szentévek alatt tartják nyitva. A következő szentév dátumát a pápa hirdeti meg.

A biztonsági készültség Róma más részeire is vonatkozik, mivel január 6. piros betűs ünnepnek számít, amelyen az összes olasz város utcái megtelnek emberekkel a vízkereszti eseményekre.

Borítókép: A Szent Péter-bazilika (Fotó: AFP)

