Rendkívüli biztonsági készültség lépett életbe a szentév lezárására

Rendkívüli biztonsági terv lépett életbe a Vatikán környékén és Róma több pontján. A biztonsági intézkedések oka a jubileumi szentév lezárása, amelynek részeként XIV. Leó pápa behajtja a Szent Péter-bazilika szentkapujának szárnyait kedden. A kaput a következő napokban befalazzák.

A szentév kiemelt biztonsági intézkedések közepette zárul

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A Szent Péter térre vezető utcák egy részét már hétfőn este lezárták a forgalom elől, és a parkoló autókat eltávolították.

Kedd reggel hat órától a Vatikán egész környéke csak a gyalogosok előtt nyitott, akiket több ellenőrzési ponton átvizsgálnak. Ez a jubileumi szentév utolsó eseménye, és egyben az utolsó biztonsági próbatétele is – nyilatkozta Lamberto Giannini római prefektus.