Fazekas Gergő ideje eljött a magyar válogatottban

A magyar válogatottban harmadik világversenyére készülő 22 éves irányító kulcsszerepbe kerülhet a januári férfikézilabda Európa-bajnokságon. Fazekas Gergő áll a feladat elé, és az elmúlt hónapok megmutatták, alkalmas is rá.

Miután Lékai Máté visszavonult a válogatottságtól, Fazekas Gergőre fontos feladat hárul az Eb-n Fotó: Csudai Sándor
Fazekas Gergő harmadik világversenyére készül a magyar férfi-kézilabdaválogatottban. A 22 éves játékosról hosszú ideje azt tartja a szakma, hogy ő a jövő irányítója címeres mezben, és most úgy tűnik, hogy ez a jövő már a jelen. 

Fazekas Gergő vezérré vált a pályán

A kétszeres olimpikon, Lékai Máté visszavonulása után várhatóan Fazekas lesz az első számú irányítója a csapatnak a januári Európa-bajnokságon. 

Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy hányadik számú irányító vagyok, a lényeg, hogy amikor a pályán vagyok, akkor a legjobbamat nyújtsam, és a csapatot segítsem. Így szeretnék minden meccsen felmenni a pályára, azt pedig majd a kapitány dönti el, hogy mennyi időt leszek fent 

– szögezte le lapunk kérdésére Fazekas Gergő. Hozzátette, hogy az elmúlt két évben nemcsak a válogatottban, de a klubcsapatában is megszokta, hogy kiélezett helyzetekben nála van a karmesteri pálca. 

Szeretek ilyen helyzetben a pályán lenni. Nem terhet érzek, de nyilván érzem ennek a felelősségét is, de ezt kezelni kell, és a pályán csak arra koncentrálni, hogy a legjobb döntéseket hozzam meg.

Az ősz BL-rekorddal zárult Plockban

Az Európa-bajnokságra úgy érkezik Fazekas Gergő, hogy klubcsapata remek őszt zárt. A Wisla Plock a lengyel bajnokságban hibátlan mérleggel zárta az idényt, a Bajnokok Ligájában a tabella harmadik helyén áll, olyan skalpokat gyűjtve, mint a PSG vagy a Pick Szeged

A tizenkét pont rekord a klub történetében az első tíz meccs alatt, de még így is van kis hiányérzetem, mert benne maradt a szezonban egy-két pont. Ha a saját teljesítményemet nézem, akkor nem futottam rossz szezont, még ha volt is benne hullámvölgy, összességében azt érzem, hogy hasznos és jó félévem volt, ahol tudtam fejlődni.

A fejlődés lemérhető abban is, hogy klubcsapatában a legfoglalkoztatottabb játékosok között van a játékperceket tekintve. A bizalom nem véletlen, Fazekas Gergőnek az elmúlt szezonban és most is döntő fontosságú szerepe volt a Plock eredményességében. 

Rengeteget játszottam ebben a félévben is, majdnem hatvan perceket, de ezért is maradtam Plockban. Már tavaly is éreztem a vezetőedző Xavier Sabate bizalmát, és ez azóta sem változott, ami nagyon sokat jelent. Sok meccset játszottunk, amire fizikálisan és taktikailag is fel kellett készülnünk, ami nyilván fárasztó, de bírni kell a tempót

 – jelentette ki.

Lépésről lépésre a fejlődés jegyében

Sok pihenőre az ünnep alatt sem jutott idő. A válogatott játékosai egyéni programot kaptak, ami az erőnlétet alapozza meg a jövő évi Európa-bajnokságra, majd január 2-án már kezdődik a közös munka. A kontinenstornán ráadásul az első mérkőzésen éppen Lengyelország ellen lépnek pályára.

Egy hosszú tornán nagyon fontos a jó kezdés. Szinte minden játékost ismerek a lengyel válogatottból, náluk volt edzőváltás is, szeretnének elkezdeni visszakapaszkodni az élmezőnybe. Ugyanakkor, ha mi a saját játékunkat tudjuk játszani, és a legjobbunkat tudjuk mutatni, akkor meg kell nyernünk a mérkőzést.

Az Eb-n nincs könnyű meccs. Nyilván mi is szeretnénk a legjobb négybe jutni, érmet nyerni, de a legfontosabb az, hogy tovább fejlődjünk. Jó játékosok alkotják a csapatot, erős bajnokságban játszunk, de nagyon sűrű a mezőny, éppen ezért nem sok esély van hibázni. Optimista vagyok, de meccsről meccsre kell építkezni és mindig csak a következő feladatra koncentrálva haladni előre – fogalmazott az irányító.

Fazekas Gergő az ünnepeket már itthon, családi körben tölti. Bár az egyéni felkészülés napi elfoglaltságot ad, de igyekszik minél kevesebbet a kézilabdára gondolni, családjával, barátnőjével és barátaival tölti az időt. 

Ez az ünnepi időszak veszélyes is lehet, oda kell figyelni, hogy száz százalékosan érkezzünk majd az edzőtáborba.

Fazekas Gergő 2024-ben, a németországi Európa-bajnokságon lépett pályára először a magyar válogatottban, ahol bizonyította, valóban övé a jövő:

 

