Fazekas Gergő ideje eljött a magyar válogatottban

Fazekas Gergő harmadik világversenyére készül a magyar férfi-kézilabdaválogatottban. A 22 éves játékosról hosszú ideje azt tartja a szakma, hogy ő a jövő irányítója címeres mezben, és most úgy tűnik, hogy ez a jövő már a jelen.

Fazekas Gergő az elmúlt két évben egyre fontosabb szerepet játszik a magyar válogatottban, januárban vezére lehet a csapatnak Fotó: Csudai Sándor

Fazekas Gergő vezérré vált a pályán

A kétszeres olimpikon, Lékai Máté visszavonulása után várhatóan Fazekas lesz az első számú irányítója a csapatnak a januári Európa-bajnokságon.

Nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy hányadik számú irányító vagyok, a lényeg, hogy amikor a pályán vagyok, akkor a legjobbamat nyújtsam, és a csapatot segítsem. Így szeretnék minden meccsen felmenni a pályára, azt pedig majd a kapitány dönti el, hogy mennyi időt leszek fent

– szögezte le lapunk kérdésére Fazekas Gergő. Hozzátette, hogy az elmúlt két évben nemcsak a válogatottban, de a klubcsapatában is megszokta, hogy kiélezett helyzetekben nála van a karmesteri pálca.

Szeretek ilyen helyzetben a pályán lenni. Nem terhet érzek, de nyilván érzem ennek a felelősségét is, de ezt kezelni kell, és a pályán csak arra koncentrálni, hogy a legjobb döntéseket hozzam meg.

A Wisla Plockban már hosszú ideje kulcsszerepet kap Xavier Sabate vezetőedzőtől Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Az ősz BL-rekorddal zárult Plockban

Az Európa-bajnokságra úgy érkezik Fazekas Gergő, hogy klubcsapata remek őszt zárt. A Wisla Plock a lengyel bajnokságban hibátlan mérleggel zárta az idényt, a Bajnokok Ligájában a tabella harmadik helyén áll, olyan skalpokat gyűjtve, mint a PSG vagy a Pick Szeged.

A tizenkét pont rekord a klub történetében az első tíz meccs alatt, de még így is van kis hiányérzetem, mert benne maradt a szezonban egy-két pont. Ha a saját teljesítményemet nézem, akkor nem futottam rossz szezont, még ha volt is benne hullámvölgy, összességében azt érzem, hogy hasznos és jó félévem volt, ahol tudtam fejlődni.

A fejlődés lemérhető abban is, hogy klubcsapatában a legfoglalkoztatottabb játékosok között van a játékperceket tekintve. A bizalom nem véletlen, Fazekas Gergőnek az elmúlt szezonban és most is döntő fontosságú szerepe volt a Plock eredményességében.

Rengeteget játszottam ebben a félévben is, majdnem hatvan perceket, de ezért is maradtam Plockban. Már tavaly is éreztem a vezetőedző Xavier Sabate bizalmát, és ez azóta sem változott, ami nagyon sokat jelent. Sok meccset játszottunk, amire fizikálisan és taktikailag is fel kellett készülnünk, ami nyilván fárasztó, de bírni kell a tempót

– jelentette ki.