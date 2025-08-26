Brüsszel Trump nélkül semmire sem megy

Az Európai Unió tehetetlen Oroszországgal szemben. Brüsszel annak ellenére nem engedte el a szankciós politikát, hogy lényegét tekintve semmilyen ütőkártya nem maradt már a kezében – írja az Origo.

Brüsszel nem engedi el a szankciókat (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Az Európai Unió a hírek szerint most tervezi az Oroszország elleni 19. szankciós csomag elfogadását, azonban a források véleménye szerint ez sem lesz más mint az eddigiek. Ahhoz, hogy valóban jelentős eredményt lehessen elérni ezen a téren, mindenképpen szükség lenne az Amerikai Egyesült Államokra és elnökére, Donald Trumpra.

A háttérbeszélgetések alapján Brüsszel jelenleg azt tervezi, hogy az orosz árnyékflottát szankcionálja majd, azonban ezt eddig is sikerült megkerülnie az az oroszoknak.

A szakértők szerint azonban ahhoz, hogy az orosz gazdaság számára valóban fájó legyen egy szankció, sokkal inkább a felvásárlók szankcionálására lenne szükség, amit korábban már Donald Trump be is lengetett India kapcsán.

Abban ugyanis több szakértő is egyetért, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump alaszkai találkozója részben annak is volt köszönhető, hogy Trump, túllépve az addigi kereteken, az orosz olajat vásárló országok szankcionálását helyzete kilátásba.

Ezen a vonalon a következő drámai lépés az lenne, hogy hasonló szankciókat foganatosítva megfojtsák Oroszország és Kína közötti létfontosságú kereskedelmet. Erre azonban az Európai Unió egyedül továbbra sem képes.

A következő két hétben kiderül, merre fognak haladnia dolgok. És jobb, ha nagyon boldog leszek

– fogalmazott az amerikai elnök egy esetleg szankció kapcsán.

Brüsszel felélte a lehetőségeit

A legnagyobb probléma a brüsszeli szankciós politikával, hogy az lényegét tekintve teljesen súlytalanná vált. A kontinens ugyanis már elkötelezte magát az olaj- és gázimport fokozatos kivezetése mellett, a blokk pedig egyre inkább tudatában van annak, hogy Washington, és nem Brüsszel van a legjobb helyzetben.

Ugyanakkor más intézkedéseket is fontolgatnak Oroszország képességeinek gyengítésére, beleértve azt is, hogy megtiltják diplomatáiknak, hogy korlátozás nélkül utazzanak a schengeni övezetben, ez azonban még mindig viták tárgya.

Idő közben pedig Ukrajna a saját kezébe vette a „szankcionálást” miután az elmúlt napokban több energetikai infrastruktúrát támadtak. Ezek közé tartozik a Barátság kőolajvezeték is, amire több csapást is mértek amely hazánk energiabiztonságát is veszélyezteti.

Jól látható tehát, hogy annak ellenére, hogy az eddigi szankciós csomagok nem tudtak eredményt felmutatni, Brüsszel továbbra is elkötelezett a hiábavalóság mellett.