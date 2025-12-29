Orbán BalázsHeritage AlapítványEgyesült Államok

Orbán Balázs előkelő listán kapott helyet

A miniszterelnök politikai igazgatója előkelő helyet kapott egy rangos listán James Jay Carafano, a washingtoni székhelyű Heritage Foundation vezető tanácsadójának ajánlására. Az amerikai politikai elemző szerint Orbán Balázs azon meghatározó hangok közé tartozik, akiket érdemes figyelemmel kísérni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 19:44
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
James Jay Carafano, a washingtoni székhelyű Heritage Foundation vezető tanácsadója jól ismert név az amerikai politikában. Carafano nemrég az X-en tette közzé azoknak a személyeknek a listáját, akiknek hangjára érdemes odafigyelni – ezen a listán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is szerepel.

Orbán Balázsra érdemes odafigyelni Carafano szerint
Orbán Balázsra érdemes odafigyelni Carafano szerint 
(Fotó: ZHANG YUWEI / XINHUA)

Orbán Balázs olyan nemzetközi nevek mellett szerepel a listán, mint Ben Shapiro, Sebastian Gorka, Samir Saran, Slawomir Dębski, Andrew Michta, Theresa Fallon, Omri Ceren, Nile Gardiner, Boris Ruge, Adam Milstein, Eva Vlaar, Joseph Humire, Ulrich Speck, Velina Chakarova, Glen Howard, a Visegrád24, Scott Jennings és Tomi Lahren.

Jól láthatóan tehát a magyar stratégiai gondolkodás már a világ vezető hatalmának a fővárosában is visszhangot keltett és meghatározónak tartják azt. 

Carafano egyébként bejegyzésében azt írta, hogy nem kell valakivel száz százalékban egyetértened mindenben ahhoz, hogy érdekesnek találd a mondandóját.

2016-ban olyan értesülések is napvilágot láttak, hogy az amerikai republikánus James Jay Carafano Donald Trump megválasztását követően az elnöki átmenetet előkészítő csapat egyik vezetője lehet. Carafano emellett számos, a biztonságpolitikával foglalkozó elemzés és tanulmány szerzője.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)

