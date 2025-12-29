Orbán Balázs előkelő listán kapott helyet

James Jay Carafano, a washingtoni székhelyű Heritage Foundation vezető tanácsadója jól ismert név az amerikai politikában. Carafano nemrég az X-en tette közzé azoknak a személyeknek a listáját, akiknek hangjára érdemes odafigyelni – ezen a listán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is szerepel.

Orbán Balázsra érdemes odafigyelni Carafano szerint

(Fotó: ZHANG YUWEI / XINHUA)

Orbán Balázs olyan nemzetközi nevek mellett szerepel a listán, mint Ben Shapiro, Sebastian Gorka, Samir Saran, Slawomir Dębski, Andrew Michta, Theresa Fallon, Omri Ceren, Nile Gardiner, Boris Ruge, Adam Milstein, Eva Vlaar, Joseph Humire, Ulrich Speck, Velina Chakarova, Glen Howard, a Visegrád24, Scott Jennings és Tomi Lahren.