Orbán Balázs: Európában a Néppárt a háború motorja

A politikai igazgató arra hívja fel a figyelmet, hogy Európában egységes háborúpárti kórus alakult ki a néppárti vezetők körében. Orbán Balázs szerint ők a legfőbb háborús héják, akik az orosz vagyon lefoglalását is szorgalmazták, ami nyílt eszkalációhoz vezethet, mindezek mellett Magyar Péter pártja is ennek a körnek a része.

Sipos Péter
2025. 12. 23. 8:01
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában az európai háborús álláspontok alakulásáról és az ukrajnai konfliktus nemzetközi összefüggéseiről fejtette ki az álláspontját.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: AFP

Elmondása szerint a háborúpárti kórus Európában egy néppárti kórus.

Tehát Ursula von der Leyen, Friedrich Merz német kancellár és Manfred Weber – mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója.  A néppárti vezetők a legnagyobb háborús héják, ők erőltették az orosz vagyonnak a lefoglalását, ami nyílt hadüzenet lenne. Ezek Magyar Péter párttársai – folytatta. 

Azt gondolom, hogy Zelenszkij elnök és köre azért nem nyit az amerikai békekezdeményezés irányába jobban, mert azt gondolja, hogyha az amerikaiak hátrébb is lépnek, akkor majd a háborúpárti európai elit európai adófizetői pénzből tovább fogja finanszírozni a háborút, sőt arra is lehetőséget lát, hogy egy európai–orosz háborúvá változtassa az ukrán–orosz háborút

– fejtette ki.

Ez neki politikai értelemben és hatalmi értelemben a túlélés záloga. 

– Mert hogyha béke van, akkor megkérdezik Ukrajnában és megkérdezik Európában, hogyha elértünk egy békét, rosszabb feltételek mellett, mint három-négy évvel ezelőtt elértük volna, akkor miért csináltuk ezt az egészet? És erre nincs válasza az ukrán politikai elitnek. Ezért tartanak ki a háború mellett – tette hozzá.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó:AFP)

