Beszámolója értelmében az Ukrajnáról folytatott orosz–amerikai tárgyalásokon lassú haladás figyelhető meg. Arra hívta fel Washingtont, hogy aktívabban lépjen fel egyes országoknak a folyamat megtorpedózására tett kísérletei ellen.

Leszögezte, hogy Moszkva továbbra is kész az együttműködésre a két elnök által az alaszkai Anchorage-ben megállapított keretek között.

Megismételte az orosz álláspontot, miszerint az ideiglenes tűzszünet Ukrajnában nem lenne előrelépést jelentő megoldás. Hangsúlyozta, hogy Moszkva a problémák tartós megoldását támogatja, amely garantálná Oroszország alkotmányos berendezkedését – vagyis a 2014 óta elcsatolt öt ukrajnai régió hovatartozását.

Peszkov elmondta a sajtónak, hogy Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja a Moszkvába való visszatérése után fog beszámolni Vlagyimir Putyin elnöknek arról, hogy miben állapodott meg a hétvégén Miamiban, az ukrajnai rendezésről folytatott eszmecserén Steve Witkoff-fal, az amerikai államfő különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. A szóvivő szerint Dmitrijev nem vitt Putyintól Trumpnak szánt üzenetet.

Megjegyezte, hogy az amerikai fél egyértelműen összeköti az együttműködés fejlesztésének lehetőségét a rendezési folyamattal, de Moszkva szerint ez a két folyamat nem függhet össze egymással, és nagyon sok kölcsönösen előnyös projekt szerepelhet a napirenden.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája hétfőn arról jelentetett meg közleményt, hogy ukrán funkcionáriusok külföldre készülnek menekülni a jelenlegi kijevi kurzus „elkerülhetetlen bukása után”, és számosan közülük már kimenekítették családjukat és pénzüket.

Nyugaton működő ukrán nagykövetségektől származó információk szerint tisztségviselők és üzletemberek mind gyakrabban fordulnak az európai államokban működő diplomáciai képviseleteikhez, hogy segítsenek ott nekik ott-tartózkodási engedélyt szerezni számukra

– hangzott a tájékoztatás .