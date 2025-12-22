ukrajnai háborúÁBRAHÁM RÓBERTHáborús maffialuxusautóZelenszkijorosz-ukrán háború

Luxus a Riviérán, vér Ukrajnában – bemutatták Ábrahám Róbert dokumentumfilmjét

Dokumentumfilm készült az ukrajnai háború előzményeiről, amely nemcsak az orosz támadást, hanem a nyugati és az ukrán elit felelősségét is vizsgálja – Ábrahám Róbert Monaco hadtest című alkotását hétfőn mutatták be Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 20:30
Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságíró Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságíró, akinek Monaco hadtest című munkáját hétfőn mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten. A készítők a filmben arra mutatnak rá, hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a háború kitöréséért és folytatásáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős.

Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságír
Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságíró (Fotó: AFP)

Monaco hadtest: dokumentumfilm a háborúról

A film azért kapta a Monaco hadtest címet, mert feltűnnek benne olyan – az alkotók szerint Monacóban, illetve a francia Riviérán felvett – képsorok, amelyeken ukrán rendszámú luxusautók láthatóak, arra utalva, hogy a Côte d’Azuron az oroszokat felváltották az ukrán milliárdosok. A dokumentumfilm – amelyben csak pár percen keresztül futnak a monacói képsorok – elsősorban azt ábrázolja, hogy 2013 óta milyen történések – például az alkotók szerint a Nyugat által gerjesztett, elsősorban szélsőjobboldali banderisták által koordinált 2014-es Euromajdan-tüntetések – vezettek az ukrajnai háború kitöréséhez és folytatásához.

A készítők arra utalnak, hogy az Ukrajnába jutó nyugati támogatás egy jelentős része az ukrán legfelsőbb vezetés közreműködésével a francia Riviérán feltűnő ukránok zsebébe vándorol. 

Az ukrán vezetők pedig ezt a jelenséget azzal hárítják, hogy a Monacóban feltűnő ukránok oroszpárti ukránok.

A film Ukrajnát a korrupció melegágyaként mutatja be, ahol az utcán vadásznak az emberekre, majd a kiképzőközpontokból 6 millió forintnak megfelelő dollárért engedik szabadon őket, és Kijevben a hadkiegészítő központokban 2 és 4 milliárd dollárnyi váltságdíjat osztanak szét maguk között a tisztviselők.

Ennek a rendszernek esett áldozatul a brutálisan bántalmazott Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi is – hangzik el a filmben. Ábrahám Róbert úgy fogalmaz:

Az az ámokfutás, amit a liberális mainstream meg a gazdáik az elmúlt években véghez vittek, az nem csupán szakmaiatlan, gyomorforgató vagy vérlázító, az közel áll a háborús bűnhöz. (…) Európai fiait részeseivé tették ennek a velejéig hazug és korrupt vérontásnak.

Kiemelte: „Bármit is tett a liberális mainstream, az nem menti fel az oroszokat; az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér. Azért beszélünk többet az ukránokról, mert az oroszok nem kívánnak belépni az Európai Unióba, a NATO-ba, nem kérik el a pénzünket és nem fenyegetnek minket kétnaponta”.

Nem várják el, hogy leboruljunk előttük, imádjuk őket és magasztaljuk a nem létező demokráciájukat. És nem az oroszok rángattak minket dróton, mint a bábukat, és nem az oroszok néztek minket teljesen hülyének; ezt a mi liberális elitünk tette

– fogalmazott.

Elfoglalta Vilcsa települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán
Monaco hadtest című munkáját hétfőn mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten (Fotó: AFP)

„Ők voltak azok, akik nem engedték, hogy a felek időben asztalhoz üljenek és a legkevesebb veszteséggel lezárják ezt az értelmetlen háborút. Ők voltak azok, akik megfélemlítettek mindenkit, aki csak fel mert szólalni a béke mellett, akik eltűrték a kényszersorozást és minden brutalitást, amit a sorozótisztek végrehajtottak (…), és ők voltak azok, akik a kasszánál az ukrán húst váltották euróra és dollárra” – sorolta a képkockákon a producer-rendező.

Ábrahám Róbert a vetítést követően a közmédiának elmondta, hogy a forgatást augusztus közepén kezdték, ám megdöbbenve tapasztalták, hogy a Riviérán élők közül senkit, még a helyi sajtó munkatársait sem tudták megszólaltatni azon nyugati narratíva miatt, hogy minden, ami gonosz, az oroszpárti, még ha ukrán is. 

Ha pedig ezt valaki megkérdőjelezi, onnantól kezdve nem lehet kérdezni – idézte fel. Szerinte még az ukrajnai korrupció bemutatásán túl is fontosabb üzenete a filmnek, hogy a mai nyugati tudatipar azt tesz a mai nyugati emberrel, amit csak szeretne, például Európa békességben élő polgárait rá tudja venni arra, hogy támogassák a szomszédjukban zajló vérontást. Ebből egy olyan szomorú nyugati világ bontakozik ki, ahol úgy harcolunk a nyugati értékekre hivatkozva, hogy a korábban ismert Nyugat minden vélt értékét elveszítettük – vélekedett Ábrahám Róbert.

A film december 27-től lesz látható a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornákon, illetve tárgyalnak egy nagy kereskedelmi televízióval is a sugárzásáról – közölték az alkotók.

Borítókép: Ábrahám Róbert újságíró nyilatkozik a sajtónak Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én. A készítők a filmben arra mutatnak rá, hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a háború kitöréséért és folytatásáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

add-square Orosz–ukrán háború

Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntető

Csak hogy világos legyen!

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor itt a lényeg, tömören, világosan, érthetően! Deák Dániel foglalja össze, aki nem érti, azon nehéz segíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu