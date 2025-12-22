Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságíró, akinek Monaco hadtest című munkáját hétfőn mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten. A készítők a filmben arra mutatnak rá, hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a háború kitöréséért és folytatásáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős.

Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságíró (Fotó: AFP)

Monaco hadtest: dokumentumfilm a háborúról

A film azért kapta a Monaco hadtest címet, mert feltűnnek benne olyan – az alkotók szerint Monacóban, illetve a francia Riviérán felvett – képsorok, amelyeken ukrán rendszámú luxusautók láthatóak, arra utalva, hogy a Côte d’Azuron az oroszokat felváltották az ukrán milliárdosok. A dokumentumfilm – amelyben csak pár percen keresztül futnak a monacói képsorok – elsősorban azt ábrázolja, hogy 2013 óta milyen történések – például az alkotók szerint a Nyugat által gerjesztett, elsősorban szélsőjobboldali banderisták által koordinált 2014-es Euromajdan-tüntetések – vezettek az ukrajnai háború kitöréséhez és folytatásához.

A készítők arra utalnak, hogy az Ukrajnába jutó nyugati támogatás egy jelentős része az ukrán legfelsőbb vezetés közreműködésével a francia Riviérán feltűnő ukránok zsebébe vándorol.

Az ukrán vezetők pedig ezt a jelenséget azzal hárítják, hogy a Monacóban feltűnő ukránok oroszpárti ukránok.