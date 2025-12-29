Betlehemi díszlet mögé bújt a körözött migráns, hihetetlen, mi történt ezután

Szürreális jelenetek játszódtak le a dél-olaszországi Galatone városának főterén, ahol egy migráns egészen rendhagyó módon próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől. A hatóságok által keresett férfi egy nyilvános betlehemi installációba menekült, és mozdulatlanul állva igyekezett elhitetni, hogy csupán egy újabb viaszfigura a pásztorok és bibliai alakok között – írta az Origo.

A jászol mellett bújt el a migráns (Illusztráció) (Fotó: Pixabay)

A város központjában felállított, életnagyságú figurákkal berendezett betlehem első pillantásra valóban megtévesztőnek bizonyult. A migráns hosszú perceken át egy helyben állt, abban bízva, hogy senkinek sem tűnik fel az élő „díszletelem”. A próbálkozás azonban nem járt sikerrel.

A gyanús mozgásra végül Galatone polgármestere figyelt fel, aki a téren sétálva észrevette, hogy az egyik „szobor” nem teljesen élettelen. A városvezető értesítette a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és intézkedés alá vonták a bujkáló férfit.

Lebukott a szobornak álcázott migráns

A sajtóinformációk szerint az elfogás nem zajlott zökkenőmentesen. A migráns eleinte nem volt hajlandó elhagyni a betlehemi installációt, zavartan viselkedett, és nem tett eleget a rendőri felszólításoknak. Végül a hatóságok összehangolt fellépésével sikerült őrizetbe venni.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a ghánai állampolgárságú migráns ellen körözés volt érvényben. A bolognai bíróság korábban súlyos testi sértés miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélte, ám a férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, hanem eltűnt a hatóságok elől.

A mostani elfogást követően a migránst egy leccei büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdi korábban kiszabott szabadságvesztésének letöltését. Az eset ismét rámutat arra, milyen meghökkentő és sokszor abszurd módszerekhez folyamodnak egyesek a rendőri elszámoltatás elkerülése érdekében.

A magyar törvények szerencsére lehetővé teszik, hogy nálunk ne történhessen meg hasonló eset és ne szivárogjanak be migránsok az országba.

(Borítókép: Ripost)