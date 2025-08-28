Most sem cáfolta Magyar Péterék adóemelési tervét Dálnoki Áron + videó

– Nem tagadta Dálnoki Áron, a Tisza Párt súlyos adóemelést javasló csoportjának vezetője, a párt egykori polgármesterjelöltje, hogy az ellenzéki párt adóemelésre készül kormányra kerülésük esetén – számolt be a Hír TV. Mint arról hírt adtak, Magyar Péter gazdasági csoportjának vezetője a többkulcsos adórendszer részleteiről nem akart beszélni, és a Tisza Párt elnökére hárította a felelősséget.

Dálnoki Áron végül a további kérdéseket kikerülve, a televízió riporterére tette a telefont.

Mint arról lapunk cikkezett, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

Csütörtökön aztán egy nyilvánosságra került felvételen épp Dálnoki Áron és Tarr Zoltán Tisza-alelnök beszél arról, hogy erről a tervükről nem beszélnek, majd a választás után emelik az adókat.