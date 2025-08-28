Koncz ZsófiaKIMtanszercsomag

Az egyszülős családoknak lenne a legnagyobb érvágás a Tisza-adó

A többkulcsos adórendszerrel mindenki rosszul jár Koncz Zsófia államtitkár szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Koncz Zsófia Facebook-oldala2025. 08. 28. 19:28
A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul – jelentette ki Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára, amikor tanszercsomagokat adott át egyszülős családok gyermekeinek. A politikus kiemelte: a nemzeti kormány támogatja a magyar családokat, és a jövőben is ezt fogja tenni.

A kormányzat külön figyelmet fordít azoknak a családoknak a támogatására, ahol egy szülő neveli a gyermeket. 

A gyermektartásdíj, az árvaellátás és a bölcsődei térítési díj terén is érzékelhetett előrelépést az elmúlt években ez a kör – idézte fel. 

Koncz Zsófia (Fotó: Facebook)

Az államtitkár hangsúlyozta, a világon egyedülálló adóforradalom indult el Magyarországon ez év közepén a családi adókedvezmény megduplázásával, amelyet az édesanyák szja-mentességének kiterjesztése követ.

Koncz Zsófia igazi tragédiának nevezte a Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseit, mondván, az súlyos következményekkel járna minden családra, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak.

– A többkulcsos adórendszert ismerjük: általában azzal mindenki rosszul jár – jelentette ki, hozzátéve, hogy a magyar családok a nemzeti kormányra számíthatnak, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll, míg a többi párt növelné az adókat.

Az államtitkár leszögezte: szeretnék megvédeni és folytatni azt az adócsökkentési folyamatot, amit elindítottak. Ezután a kormányzat családtámogatási rendszerének sokrétű voltát emelte ki, megemlítve, hogy 1,2 millió gyermek kapja meg térítésmentesen a tankönyveket, 600 ezren pedig ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülnek. Az előző tanévben 140 milliárd forintot fordított erre a célra a költségvetés, szemben a 2010-es 30 milliárddal. A jövő évi költségvetés a GDP öt százalékát fordítja a családok támogatására, ami nemzetközi szinten is egyedülálló arány. Ez 4802 milliárd forintos ráfordítást jelent, ami a 2010-es összeg ötszöröse.

Tisza-adó: 33 százalékra növelni a most 15 százalékos szja-t

Emlékezetes, már kedden kiszivárgott egy belsős dokumentum, amelyben a Tisza párt egyik belső csoportja elmagyarázza, hogyan kell majd visszavezetni a háromsávos jövedelmi adórendszert, és ezzel 33 százalékra növelni a most 15 százalékos szja-t. 

Csütörtökön pedig kiszivárgott egy felvétel is, amin Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elmondja, hogy bár ezt tervezik, de erről a választásokig nem fognak beszélni. – Választást kell nyerni, aztán mindent lehet – jelentette ki Tarr Etyeken, egy tiszás fórumon. 

Borítókép: Magyar Péter tombol, mert kitudódott a titkos adóemelési terve (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

