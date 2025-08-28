Az egyszülős családoknak lenne a legnagyobb érvágás a Tisza-adó

A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul – jelentette ki Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára, amikor tanszercsomagokat adott át egyszülős családok gyermekeinek. A politikus kiemelte: a nemzeti kormány támogatja a magyar családokat, és a jövőben is ezt fogja tenni.

A kormányzat külön figyelmet fordít azoknak a családoknak a támogatására, ahol egy szülő neveli a gyermeket.

A gyermektartásdíj, az árvaellátás és a bölcsődei térítési díj terén is érzékelhetett előrelépést az elmúlt években ez a kör – idézte fel.

Koncz Zsófia (Fotó: Facebook)

Az államtitkár hangsúlyozta, a világon egyedülálló adóforradalom indult el Magyarországon ez év közepén a családi adókedvezmény megduplázásával, amelyet az édesanyák szja-mentességének kiterjesztése követ.

Koncz Zsófia igazi tragédiának nevezte a Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseit, mondván, az súlyos következményekkel járna minden családra, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak.

– A többkulcsos adórendszert ismerjük: általában azzal mindenki rosszul jár – jelentette ki, hozzátéve, hogy a magyar családok a nemzeti kormányra számíthatnak, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll, míg a többi párt növelné az adókat.

Az államtitkár leszögezte: szeretnék megvédeni és folytatni azt az adócsökkentési folyamatot, amit elindítottak. Ezután a kormányzat családtámogatási rendszerének sokrétű voltát emelte ki, megemlítve, hogy 1,2 millió gyermek kapja meg térítésmentesen a tankönyveket, 600 ezren pedig ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülnek. Az előző tanévben 140 milliárd forintot fordított erre a célra a költségvetés, szemben a 2010-es 30 milliárddal. A jövő évi költségvetés a GDP öt százalékát fordítja a családok támogatására, ami nemzetközi szinten is egyedülálló arány. Ez 4802 milliárd forintos ráfordítást jelent, ami a 2010-es összeg ötszöröse.