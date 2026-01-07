Végzetes lehet egy rossz lépés: mit lehet tenni, ha beszakad a jég? + galéria

A jégen tartózkodás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a XVI. kerületi Naplás-tavon tartott jégről mentési bemutatón.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárszolgálata jégről mentési gyakorlata (Fotó: Mirkó István)

Kisdi Máté, az igazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett, hogy nyílt vízen csak megfelelő, legalább 10 centiméter vastag jégen, jó látási viszonyok mellett szabad tartózkodni. Mivel a jég vastagsága területenként eltérő lehet, a parttól nem ajánlott eltávolodni. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy senki ne menjen egyedül a jégre, vagy legyen valaki, aki a partról figyeli az ott tartózkodókat.

Jégbeszakadás esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése – ez alapfeltétele annak, hogy ki tudjunk jutni a lékből. A szakértő szerint

a beszakadás pillanatában a karokat oldalsó középtartásba kell emelni, miközben a felsőtestet kissé előre döntjük, így nagyobb felületen támaszkodhatunk a jégre. Lényeges, hogy a fej és a kezek ne kerüljenek a jég alá.

A víz felszínére kell törekedni felfeküdni, majd hason fekve, óvatosan felkúszni a jégre – akár úgy, hogy a mögöttünk lévő jégtábláról eltoljuk magunkat. Amennyiben a jég tovább repedezik, a part irányába haladva magunk előtt célszerű betörni a jeget – javasolta Kisdi Máté.

Ha valaki más alatt beszakadt a jég, a mentés megkezdése előtt minden esetben értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy 112-es telefonszámon, hogy a további segítség minél előbb a helyszínre érkezhessen.