Végzetes lehet egy rossz lépés: mit lehet tenni, ha beszakad a jég? + galéria

A jégen tartózkodás komoly kockázataira hívta fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a XVI. kerületi Naplás-tónál tartott bemutatón. A szakemberek szerint egyetlen rossz lépés is végzetes lehet.

2026. 01. 07.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárszolgálata jégről mentési gyakorlata (Fotó: Mirkó István)

Kisdi Máté, az igazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett, hogy nyílt vízen csak megfelelő, legalább 10 centiméter vastag jégen, jó látási viszonyok mellett szabad tartózkodni. Mivel a jég vastagsága területenként eltérő lehet, a parttól nem ajánlott eltávolodni. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy senki ne menjen egyedül a jégre, vagy legyen valaki, aki a partról figyeli az ott tartózkodókat.

Jégbeszakadás esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése – ez alapfeltétele annak, hogy ki tudjunk jutni a lékből. A szakértő szerint

a beszakadás pillanatában a karokat oldalsó középtartásba kell emelni, miközben a felsőtestet kissé előre döntjük, így nagyobb felületen támaszkodhatunk a jégre. Lényeges, hogy a fej és a kezek ne kerüljenek a jég alá.

A víz felszínére kell törekedni felfeküdni, majd hason fekve, óvatosan felkúszni a jégre – akár úgy, hogy a mögöttünk lévő jégtábláról eltoljuk magunkat. Amennyiben a jég tovább repedezik, a part irányába haladva magunk előtt célszerű betörni a jeget – javasolta Kisdi Máté.

Ha valaki más alatt beszakadt a jég, a mentés megkezdése előtt minden esetben értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy 112-es telefonszámon, hogy a további segítség minél előbb a helyszínre érkezhessen.

Mit tegyünk, ha beszakad a jég?

A hatóságok részletes útmutatót adtak ki a jégbeszakadás esetén követendő teendőkről.

Mentéskor lehetőség szerint nem szabad közvetlenül a lék széléhez menni, hanem valamilyen tárgyat, például kötelet, faágat vagy ruhadarabot kell a bajba jutott felé nyújtani.

A beszakadás veszélyének csökkentése érdekében ajánlott minél nagyobb felületet használni, például deszkát vagy létrát.

Fotó: Mirkó István

Amennyiben a mentés sikeres, a kihűlt személyről el kell távolítani a vizes ruhákat, száraz ruhát kell adni rá, majd betakarni. A sérültet meleg helyre kell kísérni, és langyos vagy meleg itallal lehet segíteni a fokozatos felmelegedést.

Alkoholt, forró italt adni tilos, ahogy a bőr dörzsölése is veszélyes lehet. A bajbajutottat folyamatosan figyelni kell, és beszélni hozzá egészen addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik.

A jégre lehetőség szerint csak a kijelölt helyeken szabad rámenni, mivel ott ellenőrzöttek a körülmények, és baj esetén gyorsabban érkezhet a segítség.

Borítókép: A jégen tartózkodás veszélyeire hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem (Fotó: Mirkó István)

               
       
       
       

