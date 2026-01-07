havazásidőjárásfagyhideghóhelyzetextrém hideg

Újabb havazás és pokoli hideg jön, kiadták a narancssárga figyelmeztetést + videó

Újabb havazás, viharos szél és rendkívüli hideg nehezítheti a közlekedést csütörtökön. Több vármegyére narancssárga figyelmeztetést adtak ki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:51
Csütörtökre virradóra a nyugati határszélen mínusz 15 fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 Celsius-fok köré hűlhet a levegő, az egyre többfelé feltámadó szél miatt nagy területen alakulhat ki hófúvás – közölte a HungaroMet.

Zirc, 2026. január 7. Hókotró dolgozik 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Újabb havazás várható, éjjel kemény mínuszok jönnek (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Szerda délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Az előrejelzés szerint szerda délutántól késő estig időszakosan kisebb havazás helyenként előfordulhat. Az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.

Keleten csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, általában 2–10 centiméter, a keleti határszélen 10–15 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat.

Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik.

Csütörtök délelőtti időjárás (Fotó: HungaroMet)

Csütörtökre virradó éjszakától ismét egyre többfelé erőre kap a szél, így már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban. Napközben a Dunántúl keleti kétharmadán, az ország középső tájain, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására az óránkénti 55–65 kilométeres széllökések mellett. Emiatt csütörtökre Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére

másodfokú, narancs figyelmeztetést adtak ki.

A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A várható extrém hideg miatt Vas és Zala vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.

Részletek a rendkívüli téli időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Varga György)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

