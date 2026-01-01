Stratégiai szövetség a békéért: Orbán Viktor és Donald Trump szerepe a világpolitikában

A floridai egyeztetést szélesebb diplomáciai aktivitás előzte meg és követte. Orbán Viktor Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint Pekingben is tárgyalt.

A miniszterelnök következetesen azt hangsúlyozta, hogy a háború súlyos humanitárius és gazdasági következményekkel jár, ezért minden érintett fél érdeke a vérontás csökkentése és a tárgyalások megkezdése.

A békemisszió folytatása és a budapesti csúcs lehetősége

2025-ben Orbán Viktor tovább folytatta békeközvetítői tevékenységét, immár egy több állomásból álló diplomáciai folyamat részeként. Augusztusban ismét egyeztetett Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal, majd októberben Kairóban találkozott Trumppal, ahol a felek az orosz–ukrán háború békés rendezésének lehetőségeiről, valamint a globális biztonsági helyzetről tárgyaltak. Mindkét vezető hangsúlyozta, hogy a diplomácia és a közvetlen párbeszéd elengedhetetlen a konfliktus lezárásához.