Trump és Orbán Viktor: egy szövetség, ami megváltoztatta a világpolitikát

A nemzeti szuverenitás és béke erősebb, mint a végtelen háborúk. Az elmúlt években Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Ház ovális irodájától Mar-a-Lago termein át a washingtoni találkozóig együtt írta újra a transzatlanti térképet. A két békepárti vezető kapcsolata fontos szövetség, amely a világpolitikát is befolyásolja.

Kozma Zoltán
2025. 11. 06. 10:59
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A magyar–amerikai kapcsolatok történetében különleges fejezetet képviselnek azok a pillanatok, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (majd később volt elnök, végül ismét elnök) személyesen találkozott. Ez a viszony nem csupán két politikus barátságát testesíti meg, hanem geopolitikai jelentőségű szövetséget, amely a migrációtól kezdve az ukrajnai békemisszióig számos kulcskérdésben nyilvánult meg. 

A találkozók sorozata évekkel ezelőtt indult, és a mai napig folytatódik, miközben a két vezető közös értékrendje – a nemzeti szuverenitás védelme, a bevándorlás korlátozása és a pragmatikus külpolitika – egyre erősebb hidat képez a két ország között. 

Az első kézfogás: 2019, Washington – A szövetség születése

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar kormányfő elsőként támogatta nyíltan Trump politikáját. A kapcsolatok alapkövét 2019. május 13-án rakták le, amikor Orbán Viktor a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal. Ez volt az első személyes megbeszélésük, amely nem csupán protokolláris jellegű volt, hanem mélyreható stratégiai párbeszédet jelentett. A találkozó oldott légkörben zajlott, ahol Trump nyilvánosan is méltatta Orbán munkáját: 

Orbán Viktor miniszterelnök jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében.

A beszélgetés fókuszában a migráció állt, amit mindketten a civilizációk összecsapásának láttak. Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország modellje – a határok védelme és a nemzeti identitás megőrzése – példaértékű lehet Európa számára, mire Trump teljes egyetértését fejezte ki, és a magyar kormányfőt erős vezetőként emlegette.

Diplomáciai források szerint a megbeszélés megerősítette az amerikai–magyar stratégiai szövetséget, amely kiterjedt a védelmi együttműködésre és a közép-európai stabilitásra is.

A Trump–Orbán-csúcsot később is emlegették mint a mélyállam ellensúlyát, amely a hagyományos washingtoni elit szemét szúrta.

A Covid–19 világjárvány és Trump 2020-as választási veresége miatt a következő években nem került sor személyes találkozóra. A két vezető azonban rendszeresen tartotta a kapcsolatot telefonon és nyilvános üzeneteken keresztül. Orbán Viktor többször méltatta Trumpot a CPAC budapesti rendezvényein. 

A két politikus 2022 nyarán találkozott legközelebb Trump bedminsteri birtokán, és Orbán Viktor akkor felszólalt az amerikai jobboldal legnevesebb seregszemléjén, a CPAC-en is.

Orbán Balázs megosztotta közösségi oldalán, hogy miként fogalmazott Donald Trump Twitteren a találkozóról:

Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.

2024, Florida – A béke ígérete

2024-ben gyorsan újraindult a személyes diplomácia. Már március 8-án, a floridai Mar-a-Lago rezidencián találkozott a két vezető, egy olyan megbeszélésen, amelyet „az egész világ figyelt”. A találkozó helyszíne szimbolikus volt: Trump saját birtokán fogadta Orbánt, ami a bizalom jeleként értelmeződött. A napirend két fő pontja az ukrajnai béke megteremtése és az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A felek megvitatták a háború gyors lezárásának módjait, hangsúlyozva, hogy Európa érdeke a tűzszünet, nem a további fegyverszállítások.

Békemisszió

Békemissziója részeként Donald Trumppal tárgyalt 2024 nyarán Orbán Viktor. 

Mint arról lapunk korábban már beszámolt, az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnöke az akkoriban volt amerikai elnökkel a béke lehetőségeiről egyeztetett.

A kormányfő az X-en a találkozó kapcsán úgy fogalmazott: 

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban.

Az év decemberében, december 10-én újabb találkozóra került sor, szintén Floridában, amely tovább erősítette a szoros kapcsolatot. Trump nyilvánosan is hangsúlyozta, hogy „komolyan veszi” Orbán véleményét az ukrajnai háborúról.

2025, a békecsúcs felé – november 7-i fehér házi Orbán–Trump-találkozó

A kapcsolat csúcspontja egyelőre a 2025. november 7-re tervezett fehér házi találkozó, amely remek időzítéssel esik a globális feszültségek közepén. Orbán Viktor ekkor lesz Trump vendége, ahol a békemisszió kulcstémái – beleértve az ukrajnai tűzszünetet és a közel-keleti konfliktusok lezárását – kerülnek terítékre. A találkozó bejelentése hetekkel korábban történt, Orbán Viktor megosztotta a pontos időpontot.

A felkészülés során Trump többször dicsérte Orbánt, például október 17-én, amikor bejelentette, hogy a tervezett békecsúcs Budapesten lesz, éppen a magyar miniszterelnök közbenjárásának köszönhetően. Orbán Viktor rádióinterjújában hangsúlyozta: 

Közelebb kerülhetünk a békéhez és a békecsúcshoz is Trump támogatásával.

A 2025-ös találkozók sorában ez a második jelentős esemény: korábban októberben Egyiptomban, a gázai békekonferencián is találkoztak, ahol Trump létrehozta a tűzszünetet, Orbán részvételével. Ezek az alkalmak mutatják, hogy a Trump–Orbán-partnerség formálja a nemzetközi politikát, ahol a két vezető pragmatikus megoldásokat keres a háborúk árnyékában.

Mint arról korábban írtunk, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: Orbán Viktor washingtoni útjának középpontjában az orosz–ukrán háború, valamint az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködés áll.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

