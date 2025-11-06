Trump és Orbán Viktor: egy szövetség, ami megváltoztatta a világpolitikát

A magyar–amerikai kapcsolatok történetében különleges fejezetet képviselnek azok a pillanatok, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (majd később volt elnök, végül ismét elnök) személyesen találkozott. Ez a viszony nem csupán két politikus barátságát testesíti meg, hanem geopolitikai jelentőségű szövetséget, amely a migrációtól kezdve az ukrajnai békemisszióig számos kulcskérdésben nyilvánult meg.

A találkozók sorozata évekkel ezelőtt indult, és a mai napig folytatódik, miközben a két vezető közös értékrendje – a nemzeti szuverenitás védelme, a bevándorlás korlátozása és a pragmatikus külpolitika – egyre erősebb hidat képez a két ország között.

Az első kézfogás: 2019, Washington – A szövetség születése

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar kormányfő elsőként támogatta nyíltan Trump politikáját. A kapcsolatok alapkövét 2019. május 13-án rakták le, amikor Orbán Viktor a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal. Ez volt az első személyes megbeszélésük, amely nem csupán protokolláris jellegű volt, hanem mélyreható stratégiai párbeszédet jelentett. A találkozó oldott légkörben zajlott, ahol Trump nyilvánosan is méltatta Orbán munkáját:

Orbán Viktor miniszterelnök jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében.

A beszélgetés fókuszában a migráció állt, amit mindketten a civilizációk összecsapásának láttak. Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország modellje – a határok védelme és a nemzeti identitás megőrzése – példaértékű lehet Európa számára, mire Trump teljes egyetértését fejezte ki, és a magyar kormányfőt erős vezetőként emlegette.

Diplomáciai források szerint a megbeszélés megerősítette az amerikai–magyar stratégiai szövetséget, amely kiterjedt a védelmi együttműködésre és a közép-európai stabilitásra is.

A Trump–Orbán-csúcsot később is emlegették mint a mélyállam ellensúlyát, amely a hagyományos washingtoni elit szemét szúrta.

A Covid–19 világjárvány és Trump 2020-as választási veresége miatt a következő években nem került sor személyes találkozóra. A két vezető azonban rendszeresen tartotta a kapcsolatot telefonon és nyilvános üzeneteken keresztül. Orbán Viktor többször méltatta Trumpot a CPAC budapesti rendezvényein.

A két politikus 2022 nyarán találkozott legközelebb Trump bedminsteri birtokán, és Orbán Viktor akkor felszólalt az amerikai jobboldal legnevesebb seregszemléjén, a CPAC-en is.

Orbán Balázs megosztotta közösségi oldalán, hogy miként fogalmazott Donald Trump Twitteren a találkozóról:

Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.

2024, Florida – A béke ígérete

2024-ben gyorsan újraindult a személyes diplomácia. Már március 8-án, a floridai Mar-a-Lago rezidencián találkozott a két vezető, egy olyan megbeszélésen, amelyet „az egész világ figyelt”. A találkozó helyszíne szimbolikus volt: Trump saját birtokán fogadta Orbánt, ami a bizalom jeleként értelmeződött. A napirend két fő pontja az ukrajnai béke megteremtése és az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A felek megvitatták a háború gyors lezárásának módjait, hangsúlyozva, hogy Európa érdeke a tűzszünet, nem a további fegyverszállítások.