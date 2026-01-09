A Goretti vihar 159 km/órás széllökésekkel és intenzív hóeséssel érte el Európát. A közép-európai radar és a friss hótérkép európai adatai szerint Nagy-Britanniától Németországig és Olaszországig alakult ki veszélyes időjárási helyzet. A brit Met Office vörös riasztást adott ki Cornwall és a Scilly-szigetek számára, ahol több tízezer háztartás maradt áram nélkül, a közlekedési korlátozások pedig az ország nagy részét érintik. Walesben és a West Midlandsben akár harminc centiméter hó hullhat – számolt be a BBC.
Európát térdre kényszeríti az extrém tél és a tomboló vihar
Európát egyre súlyosabban sújtja a Goretti vihar: orkánerejű szél, intenzív havazás és rekordhideg bénítja meg az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Németországot és Olaszországot. Iskolabezárások, járatkiesések, áramkimaradások és közlekedési korlátozások tucatjai léptek életbe, miközben Magyarországon is közeledik az újabb ónos esős és havas csapadékhullám.
Walesben és a Peak Districtben a hófúvás és a járhatatlan utak miatt több száz iskola zárva marad, Norfolkban pedig tengerparti házak kiürítését rendelték el. Az angliai hóesés miatt számos vonatjáratot töröltek, a birminghami repülőtér átmenetileg lezárta a kifutópályát.
Franciaország és Németország: országos hójelentés és riasztások
Franciaországot összefüggő hótakaró borítja, miközben a Goretti vihar elérte az országot. Manche megyében 160 km/órás széllökéseket várnak, pénteken az iskolák zárva maradnak, és harminc északnyugati régióban érvényes időjárási figyelmeztetés – írja a France 24.
A prefektúra azt kérte, hogy a lakosság maradjon fedél alatt.
Németországban a hó és az erős szél főként az ország északi részén okoz fennakadásokat. A Német Meteorológiai Szolgálat szerint északon akár 15 centiméter hó hullhat, míg délen jegesedés várható. A hétvégén bizonyos területeken mínusz húsz fokra süllyedhet a hőmérséklet.
Hamburgban, Brémában és Alsó-Szászországban iskolabezárások léptek életbe, a közösségi közlekedés csütörtökön már akadozott. A Deutsche Bahn több mint 14 ezer dolgozót mozgósított a sínek hómentesítésére, és számos járatot törölt, illetve lassított sebességgel közlekedtet. A kompok egy része sem indul el.
A repülőterek – Berlin, Frankfurt, Hamburg, München – jelentős késéseket és járatkimaradásokat jeleztek előre. Frankfurtban 25 jégmentesítő jármű dolgozik folyamatosan, az utasokat pedig arra kérik, időben érkezzenek.
A meteorológiai szolgálat súlyos időjárási figyelmeztetést adott ki Kelet-Frízföldtől Hamburgig, míg Közép- és Dél-Németországban ónos eső várható.
Olaszország: váratlan havazás és –19 fok
Olaszországban a Nyugati-Alpokban és Toszkánában havazott. Sienában a hirtelen lehullott hó miatt bezárták az iskolákat és több intézményt. Veneto és Dél-Tirol egyes térségeiben –19 fokot mértek.
Emilia-Romagna és Marche tűzoltói 950 riasztást kaptak a csúszós utak és a havazás miatt.
Pugliában is havazott, több településen zárva maradtak az iskolák és egyes közintézmények. Szardínián, Nuoro tartományban a hó, az eső és a szél több helyen beavatkozást igényelt.
Skandinávia és a Balkán: havazás és áramkimaradások
Svédországban az erős havazás miatt több iskola zárva maradt, főként az északi és nyugati régiókban, ahol a buszközlekedés és a vasút is akadozott.
Délkelet-Európában a hó és a jég miatt közlekedési fennakadások és áramkimaradások jelentkeztek.
Romániában 11 ezer háztartás maradt áram nélkül, Szerbiában és Bulgáriában is hasonló helyzet alakult ki.
– számolt be az ORF.
Magyarország: újabb havazás és ónos eső közelít
Magyarországon is romlik a helyzet. Az Időkép szerint már úton van a negyedik csapadékhullám, amely pénteken éri el az országot. A Dunántúlon délelőtt, keleten délután jelenik meg a csapadék. A legtöbb helyen hó várható, de délnyugaton ónos eső is kialakulhat. A hó mennyisége egy-két centiméter lesz, a meglévő hótakaró pedig nagyrészt megmarad.
Somogy és Baranya vármegyében piros riasztás van érvényben, másutt gyenge havazás és egy–öt centi hó valószínű. A reggeli rendkívüli hideg tovább nehezíti a közlekedési helyzetet.
Borítókép: Havazás Lengyelországban (Fotó: AFP)
A tél legkeményebb időszaka jön
Három vármegyében harmadfokú, másik háromban másodfokú és háromban elsőfokú riasztás van érvényben az érkező ónos eső miatt
Tizenkét iskolában ma csak délelőtt lesz tanítás, két intézményben már átálltak az online oktatásra
A tél eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, egy településen –25 fok volt
