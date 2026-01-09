Európát térdre kényszeríti az extrém tél és a tomboló vihar

Walesben és a Peak Districtben a hófúvás és a járhatatlan utak miatt több száz iskola zárva marad, Norfolkban pedig tengerparti házak kiürítését rendelték el. Az angliai hóesés miatt számos vonatjáratot töröltek, a birminghami repülőtér átmenetileg lezárta a kifutópályát.

‼️STORM GORETTI‼️



Wow! Easily the strongest winds I've felt in my life... and how quickly they came out of nowhere..



Below are a few bits of media from around Pendeen and St Ives area.



Expect a long form video in coming days#stormgorreti #redwarning #cornwall #stormchase… pic.twitter.com/KyrsP6iPRC — Louis Knowles (@StormTrackUK) January 9, 2026

Franciaország és Németország: országos hójelentés és riasztások

Franciaországot összefüggő hótakaró borítja, miközben a Goretti vihar elérte az országot. Manche megyében 160 km/órás széllökéseket várnak, pénteken az iskolák zárva maradnak, és harminc északnyugati régióban érvényes időjárási figyelmeztetés – írja a France 24.

A prefektúra azt kérte, hogy a lakosság maradjon fedél alatt.

Németországban a hó és az erős szél főként az ország északi részén okoz fennakadásokat. A Német Meteorológiai Szolgálat szerint északon akár 15 centiméter hó hullhat, míg délen jegesedés várható. A hétvégén bizonyos területeken mínusz húsz fokra süllyedhet a hőmérséklet.

🌀 Cette nuit, la tempête Goretti a généré des submersions sur les côtes de la Manche, ici à Étretat. Certaines communes ont été inondées. 🌊 (via @skaping) pic.twitter.com/a6yByRLWe1 — Météo Express (@MeteoExpress) January 9, 2026

Hamburgban, Brémában és Alsó-Szászországban iskolabezárások léptek életbe, a közösségi közlekedés csütörtökön már akadozott. A Deutsche Bahn több mint 14 ezer dolgozót mozgósított a sínek hómentesítésére, és számos járatot törölt, illetve lassított sebességgel közlekedtet. A kompok egy része sem indul el.