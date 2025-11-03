Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Orbán Viktor közelgő washingtoni látogatásáról. Kiemelte: „A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.”
Fontos részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: Orbán Viktor washingtoni útjának középpontjában az orosz–ukrán háború, valamint az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködés áll. Mint mondta, hazánk helyzete egyedülálló, hiszen Magyarország olyan tárgyalási lehetőséget kap, amely más szomszédos államok vezetőinek nem adatik meg.
Orbán Balázs elmondása szerint Magyarország kettős megközelítést képvisel:
Egyrészt mi úgy látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok valóban egy semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgoznak, hogy ezt a konfliktust le tudják zárni. Ugye, ennek egyik lehetséges eleme, a Budapestre tervezett békecsúcs.
Hozzátette:
Aztán a dolognak a másik oldala, hogy ugye az orosz energia felhasználása, az számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás. Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan tudják a magyar helyzetet, úgyhogy ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni. Szerencsés helyzetben van Magyarországon, a szomszédos országok miniszterelnökei, vagy elnökei azok nem jutnak ilyen tárgyalási lehetőséghez.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
