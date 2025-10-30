Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó

Donald TrumpbékecsúcsOrbán Viktorpolitikaszuverenitáskapcsolat

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik: a magyar miniszterelnök már az amerikai választási kampány idején nyíltan támogatta Trump politikáját. Az elmúlt évek során a két vezető több alkalommal találkozott, megerősítve a stratégiai szövetséget – 2019-ben a Fehér Házban, 2022-ben Bedminsterben, 2024-ben pedig Floridában. Trump a közelmúltban Egyiptomban is kiemelte Orbán Viktort, „fantasztikus vezetőnek” nevezve. A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely szerint november 7-én a magyar kormányfő lesz Trump vendége a Fehér Házban, ahol a két vezető a békéről is egyeztet. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.

2025. 10. 30. 11:04
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata folyamatosan erősödik Forrás: AFP
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar miniszterelnök elsőként támogatta nyíltan Trump politikáját. A kapcsolat azóta is folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán Viktor a Fehér Ház vendége volt, 2024-ben pedig Floridában találkoztak ismét, ahol „az erős és biztonságos határok fontosságáról” tárgyaltak – írja az Origó.

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik Fotó: AFP

2016: Orbán Viktor és Trump telefonon tárgyalt

Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt a megválasztott amerikai elnökkel. A magyar miniszterelnök az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, Facebook-oldalán ezt írta: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” Öröméről aztán a november 21–22-én Nisben tartott szerb–magyar csúcstalálkozón bővebben is beszélt.

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– mondta akkor.

Trump akkor azt mondta, hogy nagy rajongója Magyarországnak.

2019: tovább erősödtek a stratégiai kapcsolatok

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök 2019-es találkozóján a két országot összekötő stratégiai szövetségesi kapcsolatokat mind a gazdaságpolitika, mind a külpolitika, mind a biztonságpolitika területén megerősítették, csakúgy, mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében. 

Örülünk, hogy együtt küzdünk az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, és a keresztény közösségek védelméért

 – hangsúlyozta akkor Orbán Viktor. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: a magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik, és méltatta azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a magyar kormány tesz az illegális migráció ellen.

2022: Trump bedminsteri birtokán fogadta a magyar miniszterelnököt

A két politikus 2022 nyarán találkozott legközelebb Trump bedminsteri birtokán, és Orbán Viktor akkor felszólalt az amerikai jobboldal legnevesebb seregszemléjén, a CPAC-en is. Donald Trump az elmúlt években többször is elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról: a 2022-es találkozó után Trump 2023 decemberében egy rendezvényen Orbánt  Viktort rendkívül tiszteletre méltónak nevezte és kifejtette azon véleményét, hogy szerinte  a magyar miniszterelnök nagyszerű vezető.

Orbán Viktor és Donald Trump tavalyi találkozója is szoros kapcsolatot jelzett

2024-ben háromórás tárgyalást folytatott Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A találkozó, amelyre a floridai Mar-a-Lagóban került sor, jól mutatta a két politikus személyes jó viszonyát. A találkozón részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Elon Musk is.

Ha két ember, két férfi leül ma Európában, vagy akár Amerikában beszélgetni, akkor aligha kerülheti el, hogy a békéről meg a háborúról is szót váltson

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal folytatott megbeszéléséről újságíróknak.

Trump és Orbán Viktor találkozója Egyiptomban
Trump és Orbán Viktor találkozója Egyiptomban (Fotó: AFP)

Trump és Orbán Viktor találkozója Egyiptomban

Trump Egyiptomban a békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktort – ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint Sarm es-Sejk-i békecsúcson elhangzott nyilvános méltatás nem véletlen, hanem a két politikus közötti stratégiai szövetség újabb megerősítése.

A Trump–Orbán-tengely újra megerősödik, ami Brüsszel számára is egyértelmű jelzés: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll – immár amerikai legitimációval.

Trump külpolitikai értelemben főszereplővé tette a magyar miniszterelnököt

A világ vezetői figyelmes csendben hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök az egyiptomi békekonferencián külön kiemelte Orbán Viktort. A gesztus nemcsak diplomáciai dicséret, hanem komoly politikai üzenet is volt. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint 

a két vezető között bizalmi kapcsolat alakult ki, ami ritka a nemzetközi politikában. 

A szakértő azt is hozzátette, hogy Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt.

Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójáról

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón tájékoztatott: Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban. 

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai–orosz találkozóig 

– mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

