Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar miniszterelnök elsőként támogatta nyíltan Trump politikáját. A kapcsolat azóta is folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán Viktor a Fehér Ház vendége volt, 2024-ben pedig Floridában találkoztak ismét, ahol „az erős és biztonságos határok fontosságáról” tárgyaltak – írja az Origó.

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik Fotó: AFP

2016: Orbán Viktor és Trump telefonon tárgyalt

Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt a megválasztott amerikai elnökkel. A magyar miniszterelnök az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, Facebook-oldalán ezt írta: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” Öröméről aztán a november 21–22-én Nisben tartott szerb–magyar csúcstalálkozón bővebben is beszélt.

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– mondta akkor.

Trump akkor azt mondta, hogy nagy rajongója Magyarországnak.

2019: tovább erősödtek a stratégiai kapcsolatok

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök 2019-es találkozóján a két országot összekötő stratégiai szövetségesi kapcsolatokat mind a gazdaságpolitika, mind a külpolitika, mind a biztonságpolitika területén megerősítették, csakúgy, mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében.

Örülünk, hogy együtt küzdünk az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, és a keresztény közösségek védelméért

– hangsúlyozta akkor Orbán Viktor. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: a magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik, és méltatta azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a magyar kormány tesz az illegális migráció ellen.

2022: Trump bedminsteri birtokán fogadta a magyar miniszterelnököt

A két politikus 2022 nyarán találkozott legközelebb Trump bedminsteri birtokán, és Orbán Viktor akkor felszólalt az amerikai jobboldal legnevesebb seregszemléjén, a CPAC-en is. Donald Trump az elmúlt években többször is elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról: a 2022-es találkozó után Trump 2023 decemberében egy rendezvényen Orbánt Viktort rendkívül tiszteletre méltónak nevezte és kifejtette azon véleményét, hogy szerinte a magyar miniszterelnök nagyszerű vezető.