Orbán Viktor és a Vatikán a béke pártján

A katolikus egyház szilárdan elkötelezett a béke mellett. Ferenc pápa rögtön az orosz–ukrán háború kitörésének másnapján, 2022. február 25-én elment az orosz nagykövetségre, ahol kifejezte aggodalmát a vérontás miatt. Az azt követő hetekben pedig több alkalommal is felhívta a figyelmet a párbeszéd és a béke szükségességére – még ha ez a háborúpárti nyugat-európai politikusoknak nem is tetszett.

Ferenc pápa is többször felemelte szavát a tárgyalások és a béke fontossága mellett (Fotó: AFP)

Az egyházfő még annak a lehetőségét is felvetette, hogy közvetítsen a háborúzó felek között.

A 2022 szeptemberében Kazahsztánból hazatérőben Ferenc pápa ismét hangsúlyozta a konfliktuskezelésről alkotott elképzelését.

Nehéz, de (...) mindenkinek lehetőséget kell adnunk a párbeszédre, mindenkinek! Mert mindig van esély arra, hogy a párbeszéd révén megváltoztathatjuk a dolgokat

– idézi a Szentatya szavait a Le Monde francia napilap.

Nem zárom ki a párbeszédet egyetlen hatalommal sem, legyen az háborúzó vagy agresszor... Néha a párbeszéd szükséges, kellemetlen, de meg kell tenni

– hívta fel a figyelmet Ferenc pápa a kommunikáció fontosságára, amit a magyar kormány is több alkalommal hangsúlyozott.

2024 februárjában, az orosz–ukrán háború kitörésének második évfordulóján a vérontás áldozataira emlékezett.

Imádkozom a számtalan ártatlan áldozatért, és azért, hogy sikerüljön egy kis emberségre találni, amely lehetővé teszi a diplomáciai megoldás megszületését a hosszú és tartós béke érdekében

– fogalmazott.

Néhány nappal később a tárgyalások fontosságáról beszélt.

Kérlek titeket, mindegyik hadban álló ország, állítsátok meg a háborút! Tárgyaljatok! Keressétek a békét!

– mondta egy interjúban, hozzátéve, hogy „jobb a tárgyalásos béke, mint egy véget nem érő háború”.

TONIGHT: Pope Francis shares his insight on the state of the world in a rare one-on-one interview with @NorahODonnell ahead of the Vatican’s inaugural World Children’s Day.



Watch a special edition of the @CBSEveningNews broadcasting live from Rome at 6:30 p.m. ET. pic.twitter.com/8KQydGU4L7 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 24, 2024

Egy szintén 2024-ben a svájci RSI televíziónak adott interjújában szintén a tárgyalások bátorságáról beszélt, az év decemberében pedig az advent negyedik vasárnapján elmondott beszédében a tűzszünetet sürgette.

Hallgassanak el a fegyverek, és karácsonyi énekek csendüljenek fel

– kérte a háborús felektől, de szavai sajnos nem találtak meghallgatásra.