Orbán Viktor és a Vatikán a béke pártján

Több alkalommal kiálltak a béke mellett az orosz–ukrán háború kitörése óta a katolikus egyházfők. Ferenc pápa számos alkalommal is beszélt a fegyvernyugvás szükségességéről, XIV. Leó pedig rögtön első pápai üzenetében a béke fontosságát hangsúlyozta. Orbán Viktor miniszterelnök a békemissziója részeként Leó pápával is találkozik.

2025. 10. 27. 7:33
XIV. Leó Pápa Fotó: NurPhoto via AFP
A katolikus egyház szilárdan elkötelezett a béke mellett. Ferenc pápa rögtön az orosz–ukrán háború kitörésének másnapján, 2022. február 25-én elment az orosz nagykövetségre, ahol kifejezte aggodalmát a vérontás miatt. Az azt követő hetekben pedig több alkalommal is felhívta a figyelmet a párbeszéd és a béke szükségességére – még ha ez a háborúpárti nyugat-európai politikusoknak nem is tetszett.

Ferenc pápa is többször felemelte szavát a tárgyalások és a béke fontossága mellett
Ferenc pápa is többször felemelte szavát a tárgyalások és a béke fontossága mellett (Fotó: AFP)

Az egyházfő még annak a lehetőségét is felvetette, hogy közvetítsen a háborúzó felek között.

A 2022 szeptemberében Kazahsztánból hazatérőben Ferenc pápa ismét hangsúlyozta a konfliktuskezelésről alkotott elképzelését.

Nehéz, de (...) mindenkinek lehetőséget kell adnunk a párbeszédre, mindenkinek! Mert mindig van esély arra, hogy a párbeszéd révén megváltoztathatjuk a dolgokat

– idézi a Szentatya szavait a Le Monde francia napilap.

Nem zárom ki a párbeszédet egyetlen hatalommal sem, legyen az háborúzó vagy agresszor... Néha a párbeszéd szükséges, kellemetlen, de meg kell tenni

– hívta fel a figyelmet Ferenc pápa a kommunikáció fontosságára, amit a magyar kormány is több alkalommal hangsúlyozott.

2024 februárjában, az orosz–ukrán háború kitörésének második évfordulóján a vérontás áldozataira emlékezett.

Imádkozom a számtalan ártatlan áldozatért, és azért, hogy sikerüljön egy kis emberségre találni, amely lehetővé teszi a diplomáciai megoldás megszületését a hosszú és tartós béke érdekében

– fogalmazott.

Néhány nappal később a tárgyalások fontosságáról beszélt.

Kérlek titeket, mindegyik hadban álló ország, állítsátok meg a háborút! Tárgyaljatok! Keressétek a békét!

– mondta egy interjúban, hozzátéve, hogy „jobb a tárgyalásos béke, mint egy véget nem érő háború”.

Egy szintén 2024-ben a svájci RSI televíziónak adott interjújában szintén a tárgyalások bátorságáról beszélt, az év decemberében pedig az advent negyedik vasárnapján elmondott beszédében a tűzszünetet sürgette.

Hallgassanak el a fegyverek, és karácsonyi énekek csendüljenek fel

– kérte a háborús felektől, de szavai sajnos nem találtak meghallgatásra.

Már Ferenc pápa halála után, idén májusban került nyilvánosságra egy interjú, amelyet a pápa még 2023 nyarán adott, de csak röviddel halála előtt engedélyezte annak megjelenését. 

Az a fél, amely következetesen a béke mellett áll ki és tárgyalásokat sürget, végül mindig győz

– szögezte le az interjúban az egyházfő.

Hangsúlyozta, hogy minden háború békével és tárgyalásokkal végződik, ezért még a legkilátástalanabb helyzetekben is folytatni kell a párbeszédet.

A béketárgyalások lényege, hogy enyhítsék a szenvedést, nemcsak a háborús övezetekben élőkét, hanem azokét is, akik közvetve viselik a következményeket

– hívta fel a figyelmet Ferenc pápa.

XIV. Leó is hű maradt elődje víziójához. Már első megválasztott egyházfőként elmondott üzenetében is a béke fontosságáról beszélt.

Az egyház szívét szaggatják a háborús térségekből emelkedő kiáltások

– fogalmazott néhány héttel később, egy általános audiencián.

Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz. Ellenkezőleg, vissza kell utasítanunk a hatalmas és fejlett fegyverek csábítását

– tette hozzá.

Végül XII. Pius pápa mondatait is idézte, melyek szerint a békével semmi nincsen veszve, de minden elveszhet a háborúval.

Néhány nappal ezelőtt pedig ismét a vérontás megállításának szükségességét hangsúlyozta.

A háború adja át a helyét a békének!

– hívta fel a figyelmet.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt a magyar kormányfőt hétfőn a pápa fogadja és találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.

Borítókép: XIV. Leó Pápa (Fotó: AFP)

