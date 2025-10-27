Orbán Viktor Rómából üzent: Háborúellenes koalíciót szervezünk

Hozzátette: „Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk.”

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok

– mutatott rá a magyar miniszterelnök, majd kiemelte:

Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.

Majd így zárta bejegyzését: „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”