Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig.”
Orbán Viktor Rómából üzent: Háborúellenes koalíciót szervezünk
A miniszterelnök a béke fontosságára figyelmeztetett legújabb Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor Rómából jelentkezett be. A kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.
Hozzátette: „Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk.”
De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok
– mutatott rá a magyar miniszterelnök, majd kiemelte:
Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.
Majd így zárta bejegyzését: „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
