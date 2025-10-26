Folytatódik Orbán Viktor békemissziója, Róma a következő állomás

XIV LeóFerenc pápaVatikánbékemisszióOrbán Viktor

Legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnök. Most XIV. Leó pápa fogadja a magyar kormányfőt, aki elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.

2025. 10. 26. 23:05
Ferenc pápa fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt 2024. december 4-én Fotó: Handout / VATICAN MEDIA / AFP
Tavaly decemberben, az orosz–ukrán háború lezárását célzó békemissziója egyik állomásaként járt legutóbb a katolikus egyházfőnél Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A kormányfő most ismét a Vatikánba látogat, ahol először fogadja XIV. Leó pápa.

Ferenc pápával többször is találkozott, XIV. Leó pápa először fogadja Orbán Viktort
Ferenc pápával többször is találkozott, XIV. Leó pápa először fogadja Orbán Viktort (Fotó: NurPhoto via AFP)

A tavaly decemberi találkozó időpontját eredetileg szeptemberre tűzték ki, azonban az árvízi védekezés miatt Orbán Viktor akkor nem tudott elutazni a Vatikánba. Mivel Ferenc pápa hónapokkal előre betáblázott programja miatt nem volt könnyű új időpontot találni, a látogatásra rendhagyó körülmények között, az Apostoli Palota helyett a VI. Pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor.

Ferenc pápával a tavaly decemberi audiencia előtt is több alkalommal találkozott a miniszterelnök. Szimbolikus jelentőségű volt, hogy 2022 áprilisában az újraválasztása utáni első külföldi útjának célpontja is a Vatikán volt, ahol főképp a családok helyzetéről beszélt a katolikus egyház fejével.

Mindannyian azt gondoljuk, itt a Vatikánban és Budapesten is, hogy a korunk legfontosabb közössége a család

– fogalmazott a kormányfő a látogatásról beszámolva.

Ez a végső mentsvár és a végső menedék a modern ember számára, ezért minden erőnket annak érdekében kell mozgósítani, hogy ezt a közösséget, a modern kor legfontosabb emberi közösségét, a családot megvédjük és megerősítsük, és ebben számíthatunk a Szentatyára

– tette hozzá.

Korábban két alkalommal is különkihallgatáson fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa, 2016-ban  a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata találkozójának alkalmából, 2017-ben pedig a Római Szerződés 60. évfordulójára rendezett program részeként. Hivatalos látogatáson XVI. Benedek pápánál járt a magyar miniszterelnök 2010-ben.

A katolikus egyház vezetését és a magyar kormányt összeköti a béke iránti elkötelezettség. A fentebb már említett békemissziót az orosz–ukrán háború lezárása érdekében indította Orbán Viktor, aki elsőként Kijevbe látogatott el tavaly júliusban, ahol háromórás megbeszélésen igyekezett meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt egy tűzszünet fontosságáról.

XIV. Leó pápa már megválasztása utáni első üzenetében is kiemelte a béke fontosságát, és azóta is szinte minden felszólalásában szorgalmazta a népek közti kiengesztelődést. A Vatikán még a béketárgyalások lehetséges helyszíneként is szóba került.

Ezután Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt a tűzszünetről és a békéről.

Lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

A háborúban érintett felek mellett azoknak a nagyhatalmaknak a vezetőivel is tárgyalt, amelyek súlyuk révén reálisan felléphettek a béke érdekében.

A háborúban a végső szót persze a háborúzó felek mondják ki, de döntő befolyása van három világhatalomnak: Kínának, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Ők is befolyásolják, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak

– magyarázta a miniszterelnök, aki harmadik megbeszélését Pekingben bonyolította le.

Hszi elnök úrral megvitattuk a kínai béketervet. Kína az egyetlen világhatalom, amely kezdetektől és egyértelműen elkötelezett a béke mellett. Ez fontos Magyarország és fontos az egész Európai Unió számára

– számolt be a látogatásról.

Ezt követően Washingtonban találkozött Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is, akit arra kért, hogy „támogassa a béke érdekében tett erőfeszítéseinket”.

A békemisszió ötödik állomása pedig a floridai Mar-a-Lago volt, ahol a Republikánus Párt akkori elnökjelöltjével, a béke megteremtése iránt hozzá hasonlóan elkötelezett Donald Trumppal tárgyalt.

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!

– fogalmazott a magyar kormányfő a közösségi médiában.

Köszönöm Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!

– írta a megbeszélés után Trump.

A floridai találkozó után telefonon ismét beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai helyzetről.

A háború legveszélyesebb heteit éljük. Minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközt bevetünk a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében

– számolt be erről a kormányfő a közösségi médiában.

Borítókép: Ferenc pápa fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt 2024. december 4-én (Fotó: AFP)

