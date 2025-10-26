Folytatódik Orbán Viktor békemissziója, Róma a következő állomás

Tavaly decemberben, az orosz–ukrán háború lezárását célzó békemissziója egyik állomásaként járt legutóbb a katolikus egyházfőnél Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A kormányfő most ismét a Vatikánba látogat, ahol először fogadja XIV. Leó pápa.

Ferenc pápával többször is találkozott, XIV. Leó pápa először fogadja Orbán Viktort (Fotó: NurPhoto via AFP)

A tavaly decemberi találkozó időpontját eredetileg szeptemberre tűzték ki, azonban az árvízi védekezés miatt Orbán Viktor akkor nem tudott elutazni a Vatikánba. Mivel Ferenc pápa hónapokkal előre betáblázott programja miatt nem volt könnyű új időpontot találni, a látogatásra rendhagyó körülmények között, az Apostoli Palota helyett a VI. Pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor.

Ferenc pápával a tavaly decemberi audiencia előtt is több alkalommal találkozott a miniszterelnök. Szimbolikus jelentőségű volt, hogy 2022 áprilisában az újraválasztása utáni első külföldi útjának célpontja is a Vatikán volt, ahol főképp a családok helyzetéről beszélt a katolikus egyház fejével.

Mindannyian azt gondoljuk, itt a Vatikánban és Budapesten is, hogy a korunk legfontosabb közössége a család

– fogalmazott a kormányfő a látogatásról beszámolva.

Ez a végső mentsvár és a végső menedék a modern ember számára, ezért minden erőnket annak érdekében kell mozgósítani, hogy ezt a közösséget, a modern kor legfontosabb emberi közösségét, a családot megvédjük és megerősítsük, és ebben számíthatunk a Szentatyára

– tette hozzá.

Korábban két alkalommal is különkihallgatáson fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa, 2016-ban a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata találkozójának alkalmából, 2017-ben pedig a Római Szerződés 60. évfordulójára rendezett program részeként. Hivatalos látogatáson XVI. Benedek pápánál járt a magyar miniszterelnök 2010-ben.

A katolikus egyház vezetését és a magyar kormányt összeköti a béke iránti elkötelezettség. A fentebb már említett békemissziót az orosz–ukrán háború lezárása érdekében indította Orbán Viktor, aki elsőként Kijevbe látogatott el tavaly júliusban, ahol háromórás megbeszélésen igyekezett meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt egy tűzszünet fontosságáról.

XIV. Leó pápa már megválasztása utáni első üzenetében is kiemelte a béke fontosságát, és azóta is szinte minden felszólalásában szorgalmazta a népek közti kiengesztelődést. A Vatikán még a béketárgyalások lehetséges helyszíneként is szóba került.