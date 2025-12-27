Megszorításokra készül a Tisza Párt német testvérpártja

Thorsten Frei, a Szövetségi Kancellária vezetője szerint Németországban elérkezett az idő a fájdalmas döntésekhez. A Tisza tervérpártjának politikusa a Redaktionsnetzwerk Deutschlandnek adott interjúban arról beszélt: a nyugdíjkorhatárt nem lehet tovább egységesen kezelni, mert „nem mindenki dolgozhat ugyanannyi ideig”. Álláspontja szerint a korhatárt a munkakör jellegéhez és a járulékfizetéssel eltöltött évek számához kellene igazítani, mivel egyes fizikai vagy mentálisan megterhelő szakmákban jóval korábban elérik az emberek a teljesítőképességük határát – számol be róla az Origo, a Welt nyomán.

Thorsten Frei kancelláriaminiszter, a Tisza testvérpártjának politikusa Fotó: AFP

Frei hangsúlyozta, hogy a demográfiai folyamatok alapjaiban rengették meg a nyugdíjrendszert.