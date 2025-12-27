Németországnyugdíjkorhatár-emelésegészségügyFriedrich Merz

Megszorításokra készül a Tisza Párt német testvérpártja

A német kormány átfogó reformokra készül: Thorsten Frei kancelláriaminiszter szerint elkerülhetetlenné vált a nyugdíjrendszer átalakítása és az egészségügyi kiadások visszafogása. A Tisza testvérpártja, a CDU politikusa úgy véli, a jóléti állam jelenlegi működése már nem tartható fenn, ezért a nyugdíjkorhatárt a ledolgozott évek számához és az egyes munkakörök terheléséhez igazítanák, miközben az egészségügyi ellátórendszerben is szűkítenék a szolgáltatások körét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 10:41
Thorsten Frei, a Szövetségi Kancellária vezetője szerint Németországban elérkezett az idő a fájdalmas döntésekhez. A Tisza tervérpártjának politikusa a Redaktionsnetzwerk Deutschlandnek adott interjúban arról beszélt: a nyugdíjkorhatárt nem lehet tovább egységesen kezelni, mert „nem mindenki dolgozhat ugyanannyi ideig”. Álláspontja szerint a korhatárt a munkakör jellegéhez és a járulékfizetéssel eltöltött évek számához kellene igazítani, mivel egyes fizikai vagy mentálisan megterhelő szakmákban jóval korábban elérik az emberek a teljesítőképességük határát – számol be róla az Origo, a Welt nyomán.

Thorsten Frei kancelláriaminiszter, a Tisza testvérpártjának politikusa
Thorsten Frei kancelláriaminiszter, a Tisza testvérpártjának politikusa Fotó: AFP

Frei hangsúlyozta, hogy a demográfiai folyamatok alapjaiban rengették meg a nyugdíjrendszert. 

Amíg az 1960-as években egy nyugdíjasra még hat aktív dolgozó jutott, ma már csak kettő. A nyugdíjban eltöltött idő megduplázódott: az emberek átlagosan több mint húsz éven keresztül kapnak ellátást. A politikus szerint ez hosszú távon nem tartható fenn, és ha nem történik beavatkozás, a társadalombiztosítási járulékok nagymértékben megemelkedhetnek.

A kancelláriaminiszter arról is beszélt, hogy Németországban működik a világ egyik legdrágább egészségügyi rendszere, miközben a lakosság egészségi állapota nem kiemelkedő. Frei szerint elkerülhetetlen, hogy bizonyos szolgáltatásokat kivegyenek az állami finanszírozásból, és szigorúbb szabályokat vezessenek be például a szakorvosok felkeresésénél. Ebben nagyobb szerep jutna a háziorvosoknak, hogy csökkenjen a rendszer túlterheltsége.

A CDU-s politikus szerint a szociális kiadások jelenlegi növekedési üteme veszélyezteti a társadalmi kohéziót, ezért a nyugdíj- és egészségügyi reform elkerülhetetlenné vált.

Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk

A Magyar Péterrel egy pártcsaládban lévő Friedrich Merz már korábban megszorításokra, többek között adóemelésre készült. A kancellár már ősszel arról beszélt, hogy szerinte a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd

 – mondta Merz, hozzátéve: 

Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.

A Tisza Párt megszorítócsomagja hatalmas összegeket venne el a magyaroktól

Amint arról korábban beszámoltunk, hatalmas összegeket venne el a magyar emberektől a Tisza Párt megszorítócsomagja. A baloldali közgazdászok által összeállított program radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben. A megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése óta Magyar Péter tagadja, hogy mire készülnek. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Thorsten Frei kancelláriaminiszter (Fotó: AFP)

